В Минобороны объяснили, для чего Россия нагнетает ситуацию вокруг ЗАЭС
Россия нагнетает ситуацию с Запорожской АЭС и может совершить теракт на ее территории, чтобы переломить ход войны в свою пользу.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что страна-террорист способна на любые, даже тотально безрассудные поступки, которые потом попытается выдать за чужие.
Маляр сообщила, что с целью минимизации потенциально возможных негативных последствий на Днепропетровщине, Запорожье, Херсонщине и Николаевщине — уже несколько дней продолжаются учения экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС.
— Оба сценария — как запугивание террористическими действиями, так и их непосредственное совершение — для РФ являются инструментом достижения военных целей, — отметила чиновница.
Она призвала украинцев сохранять спокойствие, доверять исключительно официальным источникам информации и придерживаться их рекомендаций.
22 июня 2023 года президент Владимир Зеленский заявил о планах России устроить теракт на станции.
Ранее украинские военные предупредили, что Россия в ближайшее время может прибегнуть к провокациям на Запорожской АЭС. По данным ВСУ, 4 июля на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.
Источник: Анна Маляр
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