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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Минобороны объяснили, для чего Россия нагнетает ситуацию вокруг ЗАЭС

В Минобороны объяснили, для чего Россия нагнетает ситуацию вокруг ЗАЭС
Фото: Getty Images

Россия нагнетает ситуацию с Запорожской АЭС и может совершить теракт на ее территории, чтобы переломить ход войны в свою пользу.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что страна-террорист способна на любые, даже тотально безрассудные поступки, которые потом попытается выдать за чужие.

Маляр сообщила, что с целью минимизации потенциально возможных негативных последствий на Днепропетровщине, Запорожье, Херсонщине и Николаевщине — уже несколько дней продолжаются учения экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС.

— Оба сценария — как запугивание террористическими действиями, так и их непосредственное совершение — для РФ являются инструментом достижения военных целей, — отметила чиновница.

Она призвала украинцев сохранять спокойствие, доверять исключительно официальным источникам информации и придерживаться их рекомендаций.

22 июня 2023 года президент Владимир Зеленский заявил о планах России устроить теракт на станции.

Ранее украинские военные предупредили, что Россия в ближайшее время может прибегнуть к провокациям на Запорожской АЭС. По данным ВСУ, 4 июля на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

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Окупанти на ЗАЕС

Источник: Анна Маляр

АЕС, Война в Украине, Ганна Маляр, ЗАЕС, Російська агресія, тероризм
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Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.

Татьяна Доцяк
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