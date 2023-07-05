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Война технологий. У РФ получалось заглушить HIMARS, мы доложили партнерам — Резников

HIMARS
Фото: Минобороны

Российские радиоэлектронные системы находили способы глушить реактивные системы залпового огня HIMARS.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью Financial Times.

По его словам, боеприпасы с GPS-наведением для артиллерии, а также реактивные системы залпового огня, такие как американские Himars, были “высокоточными”. Однако мощные радиоэлектронные системы России находили способы их глушить.

— Россияне придумывают контрмеры, мы информируем наших партнеров, и они делают новую контрмеру против этой контрмеры, — добавил Резников.

Министр обороны отметил, что тот же подход используется для повышения эффективности разведывательных и ударных дронов, которые используются в беспрецедентных масштабах, но которые также часто глушат.

— Это как постоянный маятник. Это война технологий, — подчеркнул он.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты до сих пор не поймали ни одну из переданных Украине от Соединенных Штатов Америки реактивных систем залпового огня HIMARS.

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Источник: Financial Times
HIMARS, Война в Украине, Алексей Резников, Росія
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Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.

Татьяна Доцяк
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