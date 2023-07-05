Война технологий. У РФ получалось заглушить HIMARS, мы доложили партнерам — Резников
Российские радиоэлектронные системы находили способы глушить реактивные системы залпового огня HIMARS.
Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью Financial Times.
По его словам, боеприпасы с GPS-наведением для артиллерии, а также реактивные системы залпового огня, такие как американские Himars, были “высокоточными”. Однако мощные радиоэлектронные системы России находили способы их глушить.
— Россияне придумывают контрмеры, мы информируем наших партнеров, и они делают новую контрмеру против этой контрмеры, — добавил Резников.
Министр обороны отметил, что тот же подход используется для повышения эффективности разведывательных и ударных дронов, которые используются в беспрецедентных масштабах, но которые также часто глушат.
— Это как постоянный маятник. Это война технологий, — подчеркнул он.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты до сих пор не поймали ни одну из переданных Украине от Соединенных Штатов Америки реактивных систем залпового огня HIMARS.
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