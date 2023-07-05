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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Взрыв склада БК в Макеевке: в сети показали “огненное” видео

Взрыв склада БК в Макеевке: в сети показали “огненное” видео

В соцсетях появилось видео удара по российскому складу боеприпасов возле временно оккупированной Макеевки Донецкой области. Он находился во внутреннем дворе недостроенного жилого массива.

Видео публикуют ряд Telegram-каналов.

Напомним, что 4 июля прогремел мощный взрыв в районе Макеевки. Вскоре в Вооруженных силах Украины прокомментировали взрыв на оккупированной территории и подтвердили уничтожение склада оккупантов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 497-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: скрин с видео

Война в Украине, Взрыв, Донецкая область
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Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.

Татьяна Доцяк
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