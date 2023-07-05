Взрыв склада БК в Макеевке: в сети показали “огненное” видео
В соцсетях появилось видео удара по российскому складу боеприпасов возле временно оккупированной Макеевки Донецкой области. Он находился во внутреннем дворе недостроенного жилого массива.
Видео публикуют ряд Telegram-каналов.
Напомним, что 4 июля прогремел мощный взрыв в районе Макеевки. Вскоре в Вооруженных силах Украины прокомментировали взрыв на оккупированной территории и подтвердили уничтожение склада оккупантов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 497-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: скрин с видео
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