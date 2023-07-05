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Валентина Чорна, редактор ленты

Заседание Ставки: Зеленский дал Залужному распоряжение усиливать Север

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В среду, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел расширенное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Два часа участники обсуждали основные вызовы, в частности защиту атомных станций.

Докладывали командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, министр внутренних дел Игорь Клименко, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Также заслушали директора Энергоатома Петра Котина и директора ХАЭС Андрея Козюру.

— Второе — ситуация на фронте. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Москалева и Наева. Главкому — распоряжение усиливать Север, — сообщил Зеленский.

Кроме этого, на Ставке обсудили дальнейшее наращивание производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца.

Доклады: командующий сил логистики Олег Гуляк, глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Мининфраструктуры Александр Кубраков, министр обороны Алексей Резников.

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Источник: Владимир Зеленский

Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
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