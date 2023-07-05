Заседание Ставки: Зеленский дал Залужному распоряжение усиливать Север
В среду, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел расширенное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Два часа участники обсуждали основные вызовы, в частности защиту атомных станций.
Докладывали командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, министр внутренних дел Игорь Клименко, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.
Также заслушали директора Энергоатома Петра Котина и директора ХАЭС Андрея Козюру.
— Второе — ситуация на фронте. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Москалева и Наева. Главкому — распоряжение усиливать Север, — сообщил Зеленский.
Кроме этого, на Ставке обсудили дальнейшее наращивание производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца.
Доклады: командующий сил логистики Олег Гуляк, глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Мининфраструктуры Александр Кубраков, министр обороны Алексей Резников.
Источник: Владимир Зеленский
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