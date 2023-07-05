Президент поручил Залужному продолжить усиление Северного направления

Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному было поручено продолжить усиление Северного направления, а также обсуили ситуацию на Восточном и Южном направлениях.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам 5 июля.

Он начал с того, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

— Особенно длительное, особенно детальное заседание. В частности, по безопасности наших стратегических объектов, наших атомных станций. Были соответствующие доклады, соответствующие решения и — очень важно — контроль за выполнением решений, — сказал Зеленский.

Глава государства сообщил, что Украина максимально контактирует с партнерами для того, чтобы “ни у кого в мире не было даже малейшего дефицита информации о ситуации на Запорожской АЭС и созданных Россией угроз”.

Также президент говорит, что на Ставке были детально рассмотрены ключевые направления Востока и Юга.

— Держим внимание и на Северном направлении — все потенциальные угрозы видим, вот главкому и поручено продолжать усиление Севера. Очень важно: на каждом заседании Ставки снова и снова возвращаемся к вопросу боеприпасов, в частности для нашей артиллерии. И это касается не только поставок от партнеров, но и производства в Украине, — сказал Владимир Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто работает ради выполнения этой стратегической задачи и добавил, что сегодня можно сказать о постоянном прогрессе в вопросе производства оружия в Украине.

— Второе важное, что было сегодня. Готовим новые санкции, санкционные шаги нашего государства, и сегодня провел совещание по этому поводу с первым вице-премьер-министром Свириденко и секретарем СНБО Даниловым. Решение — вскоре, — сообщил президент.

Третьим пунктом глава государства назвал проведение совещания по ситуации с укрытиями в разных областях и городах Украины. Во время совещания докладывали министр Стратегпрома Александр Камышин и профильный заместитель руководителя Офиса по региональной политике Алексей Кулеба.

— К сожалению, в разных городах Украины до сих пор есть значительная неготовность укрытий… После всего. Государство не будет терпеть такого бездействия. И это — ответственность местных руководителей. Ресурс у местных властей в стране на укрытие есть, — подчеркнул президент.

Последним пунктом Владимир Зеленский выделил предстоящее заседание саммита НАТО в Вильнюсе, до которого осталась неделя, что назвал ключевым моментом общей безопасности в Европе.

— Максимально работаем с партнерами, чтобы наша общая безопасность в Вильнюсе победила. Все зависит от партнеров, — подчеркнул он.

Источник : Офис президента

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