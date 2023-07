Зеленский ввел санкции в отношении 18 компаний, зарегистрированных в РФ и на Кипре

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении 18 иностранных компаний.

О подписании соответствующего указа №371/2023 говорится на сайте президента.

В санкционный список вошли всего 18 компаний, из которых семь зарегистрированы в России, девять — на Кипре, одна — в Люксембурге и одна — на Британских Виргинских Островах.

Среди компаний, попавших под санкции, — ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited, АС-Холдинг, АБ Холдинг, Альфа Страхование, Альфа Капитал Холдингз Лимитед, ЮНС-Холдинг, Selin Ltd. EXT Ltd, Viviga Ltd, Fairacre Holdings Ltd и др.

В июне 2023 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении 178 физических лиц. Большинство лиц в списке имеют гражданство РФ. Среди подсанкционных лиц – судьи РФ, в частности Конституционного суда России, а также судьи, которые изменили присяге Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.