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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Активисты создали карту вероятного размещения украинских детей, которых вывезли в РФ

Діти-акція
Фото: Pexels

Независимая команда активистов запустила проект Kidmapping по поиску местонахождения детей, незаконно вывезенных Россией из Украины. Команда проекта за последние полгода нашла в открытых источниках (например, социальных сетях) более 250 таких точек с разной достоверностью.

В рамках проекта Kidmapping была создана карта вероятного размещения украинских детей:

  • красные точки — высокая вероятность местонахождения детей (чаще всего это детдома, дома малютки, детские лагеря, приюты);
  • желтые точки — меньшая вероятность местонахождения детей или в какой-то момент там были дети (лагеря, университеты, пункты временного размещения; в эти места часто приезжают журналисты пропутинских медиа, берут интервью);
  • серые точки — общая база данных вероятных мест, где теоретически могут находиться дети, однако каких-либо данных о том, что они посещали эти места, найдено не было.

Проект не заканчивается на сайте — это лишь точка входа, дальше развитие событий идет по разным цепочкам.

– Депортации были и в СССР, эти данные почти невозможно достать, множество людей остались без семейной истории, без понимания, кто они. Наша работа — в частности попытка зафиксировать преступления в исторической динамике. Сейчас это не кажется таким актуальным, но вопрос памяти важен. Неизвестно, когда мы сможем получить доступ к архивам по депортации и другим военным преступлениям, которые случались на территории современной России. Но уже сейчас мы можем сохранить данные, сохранить память и не бояться, что все это будет стерто из истории и разрушено, – говорят сотрудники проекта Kidmapping (их имена не раскрывают по вопросам безопасности).

Для сбора информации о депортированных маленьких украинцах активисты работают с организациями, которые помогают вывозить детей из России, а также с открытыми источниками. Ищут детей не только на территории РФ, но и в Беларуси.

Активисты создали карту вероятного размещения украинских детей, которых вывезли в РФ

Скриншот з сайту https://mapping.kids

Специалисты отмечают, что основной нюанс в работе — все сообщения из открытых источников нужно обрабатывать оперативно, поскольку российские власти будут пытаться скрыть эту информацию.

Особенно после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой — как раз по делу о депортации украинских детей.

Как сообщается на официальном украинском портале Дети войны, Украина смогла верифицировать 19 493 вывезенных детей, из которых уже удалось вернуть всего 380. По данным из открытых источников РФ, в целом можно говорить о депортации 744 тыс. детей.

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Война в Украине, Депортация, Російська агресія
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