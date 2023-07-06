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Многое из того, что делают США для Украины, приходится держать в тайне – Newsweek

Володимир Зеленський і Джо Байден
Фото: Офис президента

Многое из того, что США делают для помощи Украине, держится в тайне, а многое из того, что обычно входит в компетенцию Вооруженных сил США, выполняет Центральное разведывательное управление.

Об этом говорится в материале Newsweek.

Указано, что ЦРУ помогает Украине со сбором секретных данных, организацией логистики, а еще – контактирует со странами, которые помогают Украине в борьбе, но хотят, чтобы об этом не знали россияне.

Кроме того, по информации издания, персонал ЦРУ въезжал в Украину и выезжал из нее с секретными миссиями, чтобы помочь в эксплуатации нового оружия и систем, и некоторые из них не были обнародованы.

— ЦРУ действовало внутри Украины по строгим правилам и с ограничением количества сотрудников, которые могут находиться в стране одновременно, — сказал высокопоставленный сотрудник военной разведки.

В то же время операции всегда проводились с прицелом на то, чтобы избежать прямого столкновения с российскими войсками.

— Не недооценивайте приоритет администрации Байдена — уберечь американцев от опасности и заверить Россию, что ей не нужна эскалация… Работает ли ЦРУ в Украине? Да, но это не является нечестным, — рассказал старший офицер разведки.

Один из высокопоставленных сотрудников разведки добавил, что “ЦРУ очень активно участвует в войне, не нарушая основного обещания администрации Байдена, которое заключается в том, что на (украинской. — Ред.) земле не будет американских ботинок”.

Ранее в WP сообщили, что в начале июня директор ЦРУ Уильям Бернс совершил секретный визит в Украину, во время которого его проинформировали о планах по освобождению территорий во время контрнаступления.

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Источник: Newsweek
Война в Украине, США, Украина
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