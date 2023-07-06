Болгария может продать Украине два ядерных реактора российского производства — WSJ

Болгария близка к заключению соглашения о продаже двух ядерных реакторов российского производства и другого критически важного оборудования государственной атомной энергетической компании Украины, поскольку Европа стремится ослабить влияние Москвы на энергоснабжение континента.

Как пишет Wall Street Journal, по условиям сделки, переговоры по которой еще ведутся, болгарская государственная энергетическая компания NEK продаст украинской государственной атомной компании Энергоатом оборудование с недостроенной АЭС Белене на сумму не менее €600 млн, или около $650 млн, сообщили изданию чиновники и другие лица, знакомые с ситуацией.

Если сделка состоится, она станет первым случаем с начала войны в Украине, когда ядерное оборудование российского производства используется для увеличения производства энергии для Киева.

Тот факт, что Болгария, бывшее советское государство-сателлит, давно дружественное Москве, рассматривает возможность заключения сделки, является признаком того, насколько ослабло влияние России в восточных странах Европейского союза.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, один из вариантов, обсуждавшихся между болгарскими и американскими официальными лицами, предполагает, что США внесут свой вклад через помощь Украине.

Это может включать в себя предоставление США средств компании Энергоатом, которая затем заплатит своему болгарскому коллеге. Другим рассматриваемым вариантом является приобретение Болгарией миноритарной доли в украинской Хмельницкой атомной электростанции, где будет установлено оборудование.

Сообщения о продаже ядерных реакторов появились на фоне того, как в четверг президент Владимир Зеленский прибыл в Софию с первым после вторжения России визитом в Болгарию, в ходе которого обсуждалась, в том числе, потенциальная сделка, сообщили официальные лица.

Во время встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым Зеленский наблюдал за подписанием меморандума о сотрудничестве в энергетической отрасли между правительствами двух стран.

Зеленский написал в Twitter, что энергетика была “основным приоритетом” переговоров.

Станция Белене стал одним из главных очагов напряженности в Болгарии, которая разделена на тех, кто стремится к более тесной интеграции с Западом, и тех, кто хочет укрепить культурные и экономические связи с Россией.

В четверг парламент Болгарии принял решение, обязывающее правительство провести переговоры с Киевом о продаже завода.

По словам официальных лиц, возможная сделка, которая готовилась в течение нескольких недель, держалась в секрете, чтобы пророссийские политики в Болгарии не пытались ее заблокировать. Затем она была поспешно проведена через законодательный орган, что вызвало критику со стороны двух основных оппозиционных партий, выступающих за Москву.

Энергетический ландшафт Европы изменился до неузнаваемости после вторжения России в Украину в прошлом году. РФ, некогда крупнейший поставщик энергоресурсов в регионе, теперь практически вытеснена с прибыльного рынка. В прошлом году ЕС сократил импорт российской нефти, газа и угля.

До начала вторжения в феврале 2022 года Болгария в основном зависела от России в поставках газа.

— Сделка показывает, как быстро уменьшается энергетическое влияние России в Европе, — сказал Мартин Владимиров, директор программы по энергетике и климату в Центре изучения демократии, аналитическом центре в Софии.

Сделка также является “частью более широкой стратегии Запада по вовлечению украинского энергетического рынка в европейскую орбиту”, добавил он.

Для Украины, которая работает над завершением строительства двух энергоблоков на своей Хмельницкой атомной электростанции, оборудование заполнит пробел для объекта советской конструкции и поможет Киеву расширить экспорт электроэнергии в Европу. Украина возобновила этот экспорт этой весной после того, как Москва попыталась и не смогла уничтожить ее энергетическую инфраструктуру ракетными ударами и атаками беспилотников.

Украинские специалисты-ядерщики уже обучены работе с оборудованием российского производства.

— После начала войны в Украине строительство электростанции с таким оборудованием стало (политически, — Ред.) невозможным” в Болгарии, сказал Делян Добрев, законодатель от правоцентристской партии ГЕРБ, которая поддерживает правительство. Украине “нужно оборудование, которое есть у нас. Это идеальный вариант”.

Россия уже давно использует свое господство в глобальной цепи поставок ядерного оружия для усиления своего влияния во всем мире. Россия обеспечивает важнейшие поставки топлива, включая около 46% мировых мощностей по обогащению урана, по данным Всемирной ядерной ассоциации. США являются одним из крупнейших российских покупателей обогащенного урана.

Для Болгарии сделка ознаменует конец ядерного партнерства с Москвой, которое определяло ее энергетическую политику на протяжении десятилетий и сближало страну с Кремлем.

Работы на заводе в Белене останавливались и возобновлялись несколько раз с 1980-х годов. Западные правительства критиковали ее как технически и коммерчески несовершенный проект, который на десятилетия привяжет Болгарию к российским поставкам энергии.

В Болгарии уже работает другая атомная электростанция с реакторами советской постройки.

Президент России Владимир Путин давно стремится использовать раскол в более бедном восточном фланге Европы, применяя целый арсенал средств — пропаганду, экономическое давление, хакерские атаки и политические уловки — для оказания влияния и дискредитации Запада.

Эта стратегия нашла благодатную почву в Болгарии, самом бедном члене ЕС с точки зрения валового внутреннего продукта на душу населения, которая на протяжении веков имела глубокие исторические и экономические связи с Россией, включая православную веру и славянскую культуру. Москва отрицает, что оказывает на нее чрезмерное влияние.

— Проект Белене был ключевым инструментом для закрепления и расширения российского влияния в болгарской политической и экономической элите, — говорит Владимиров.

После вторжения РФ болгарские производители оружия стали крупными экспортерами оружия в Украину, обычно через посредников в Словакии и Польше. В конце прошлого года парламент Болгарии принял решение официально направить военную поддержку Киеву.

Новое правительство, сформированное в прошлом месяце, пообещало увеличить эту поддержку.

Но разногласия остаются. Страна охвачена политическим кризисом — за два года в стране прошло пять безрезультатных парламентских выборов, и поддержка Украины стала одной из линий разлома.

В четверг две пророссийские партии в парламенте, Социалистическая партия и националистическая партия Возрождение, проголосовали против решения по Белене.

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