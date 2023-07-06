Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Игорь Гуменюк подорвал себя и погиб: что произошло в Шевченковском суде Киева
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Срочно
Ночная атака на Львов: четверо погибших, под завалами еще есть люди
Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Боятся Storm Shadow. Оккупанты устанавливают угловые отражатели на Крымском мосту – партизаны

керченський міст
Фото: Getty Images

Российские войска устанавливают угловые отражатели на незаконно построенном Крымском мосту, поскольку боятся ударов Сил обороны Украины.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш.

— Сотрудники ФСБ, которые прибыли во временно оккупированный Крым из Москвы, установили на конструкцию угловые отражатели, окрашенные в серый цвет. Пытаются таким образом спасти “достояние” от ракет Storm Shadow, — говорится в сообщении.

Ранее в британской разведке заявили, что дымовая завеса не спасет Крымский мост.

Читайте также
Тарнавский: Есть успехи и продвижение на Таврическом направлении
Бої на фронті

Источник: Атеш

Война в Украине, Керченский мост, Крым
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Удар по Львову: в полиции открыли производство из-за закрытых укрытий
Обстріл Львова 6 липня 2023
Польша обещает “адекватный” ответ в случае теракта РФ на ЗАЭС
Збігнєв Рау
Выплаты за погибшего воина 2023: кто имеет право получить и необходимые документы
Гроші, гривня,
Осужден командир, требовавший у жены погибшего бойца 150 тыс. грн
Боятся Storm Shadow. Оккупанты устанавливают угловые отражатели на Крымском мосту – партизаны
Враг пытается наступать: в ВСУ рассказали о ситуации на Лиманском направлении
Боятся Storm Shadow. Оккупанты устанавливают угловые отражатели на Крымском мосту – партизаны
Видео
Звезды
Говорила, что счастлива: как Амелина разрушала мифы РФ и что сейчас с украинским Нью-Йорком

Как выглядит новое расстрелянное возрождение в украинском Нью-Йорке, где погибшая писательница Виктория Амелина проводила фестиваль - смотрите в материале.

Карина Зуева, Мария Малевская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (05.07.2023)
Боятся Storm Shadow. Оккупанты устанавливают угловые отражатели на Крымском мосту – партизаны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (05.07.2023)
Боятся Storm Shadow. Оккупанты устанавливают угловые отражатели на Крымском мосту – партизаны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (05.07.2023)
Боятся Storm Shadow. Оккупанты устанавливают угловые отражатели на Крымском мосту – партизаны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (05.07.2023)
Боятся Storm Shadow. Оккупанты устанавливают угловые отражатели на Крымском мосту – партизаны
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь