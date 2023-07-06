Бедрак Виктория, редактор ленты
Боятся Storm Shadow. Оккупанты устанавливают угловые отражатели на Крымском мосту – партизаны
Российские войска устанавливают угловые отражатели на незаконно построенном Крымском мосту, поскольку боятся ударов Сил обороны Украины.
Об этом сообщает партизанское движение Атеш.
— Сотрудники ФСБ, которые прибыли во временно оккупированный Крым из Москвы, установили на конструкцию угловые отражатели, окрашенные в серый цвет. Пытаются таким образом спасти “достояние” от ракет Storm Shadow, — говорится в сообщении.
Ранее в британской разведке заявили, что дымовая завеса не спасет Крымский мост.
Источник: Атеш
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео