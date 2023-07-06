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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Это пакет — на защиту, а не для наступления: Зеленский о поставках Болгарией оружия Украине

Это пакет — на защиту, а не для наступления: Зеленский о поставках Болгарией оружия Украине
Фото: Офис президента

Украине нужна оборонная поддержка Болгарии для защиты гражданского населения, а не для наступления.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым пресс-конференции.

В то же время глава нашего государства поблагодарил Болгарию за оборонную поддержку и за очередной пакет военной помощи, за который проголосовал парламент страны.

— Это пакет на защиту, это пакет не наступления, это пакет для того, чтобы родители могли сейчас защитить своих детей, а не как это было в начале войны, когда их детей просто насиловали люди в российской форме. И на глазах своих родителей. И я могу вам сказать, что были массовые пытки, массовые захоронения.

Если мы говорим об артиллерии, то это для того, чтобы они (российские военные, — Ред.) снова к нам не пришли. А когда мы говорим о ПВО, мы говорим о чем? Куда они стреляют? Они используют ракеты по нашим военным? Нет. Они используют ракеты просто по гражданскому населению, по квартирам, — подчеркнул он, отвечая на вопрос болгарских журналистов о поставках оружия Украине.

Зеленский напомнил о последствиях удара по Львову, во время которого погибли люди. Он также отметил, что город находится на границе с Польшей, которая является членом НАТО, и подчеркнул, что обломки российских ракет и сами снаряды уже падали на территорию других стран.

— Это решение ваше, суверенное, помогать Украине или нет. Каждый человек имеет право, любое государство имеет право защищать себя, любой человек имеет право защитить своих детей. Вы представьте себе, мы не знаем, где 200 тыс. детей. Часть из них депортированы, часть — на оккупированных территориях. Кто из них жив, мы не знаем. Вот вам цифры, — добавил президент.

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Болгария, Война в Украине, Україна-Болгарія
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