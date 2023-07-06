Хватит бояться падения путинского режима: Подоляк обратился к Западу после атаки РФ на Львов
Запад должен ускорить темпы передачи необходимой помощи Украине, а также прекратить бояться падения путинского режима.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя ночную атаку РФ на Львов.
По его словам, каждый прилет ракеты в многоквартирный дом неизбежно ставит два простых вопроса:
— Разве своевременная передача нужных объемов снарядов/танков/дальнобойных ракет и, конечно же, штурмовой и истребительной авиации не стоит сохраненных жизней украинцев? Надо ли продолжать упорно делать вид, что нельзя допустить падения человеконенавистнического “режима Путина”, потому что мы не знаем, что делать с Россией и боимся хаоса там, пока ракеты системно продолжают убивать людей? — написал Подоляк в Twitter.
Напомним, что в ночь на 6 июля во Львове обломки российской ракеты попали в жилой дом.
В результате атаки погибли четыре человека. Разрушены третий и четвертый этажи в двух подъездах дома.