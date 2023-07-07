Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Игорь Гуменюк подорвал себя и погиб: что произошло в Шевченковском суде Киева
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Срочно
Ночная атака на Львов: четверо погибших, под завалами еще есть люди
Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Инициатива — в наших руках: Залужный рассказал генералу Милли о ситуации на фронте

Залужний і Міллі
Фото: Генштаб ВСУ, Getty Images

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли.

Об этом главком украинского войска сообщил на своей странице в Telegram.

В разговоре Залужный рассказал Марку Милли об оперативной обстановке на фронте.

— Украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий. Ситуация развивается согласно плану, инициатива — в наших руках, — сообщил украинский военачальник.

Он также обсудил с генералом Милли актуальные потребности Вооруженных сил Украины в вооружении и боеприпасах для продолжения освобождения украинской территории от российских оккупантов.

Украинский генерал выразил благодарность американскому коллеге за поддержку и помощь, а также поздравил с Днем независимости США, который американский народ отметил накануне.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что армия США планирует обнародовать доктрину, направленную на модернизацию в долгосрочной перспективе, которая будет охватывать, в частности, использование искусственного интеллекта и квантовых вычислений для ведения войны.

Источник: Головнокомандувач ЗСУ

Война в Украине, Валерий Залужный, Марк Міллі, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Победа будет довольно скоро: Зеленский назвал количество освобожденных городов и сел
Инициатива — в наших руках: Залужный рассказал генералу Милли о ситуации на фронте
Базу отдыха — в пыточную, санаторий — в базу: оккупанты используют гражданских как живой щит
Инициатива — в наших руках: Залужный рассказал генералу Милли о ситуации на фронте
Болгария может продать Украине два ядерных реактора российского производства — WSJ
Инициатива — в наших руках: Залужный рассказал генералу Милли о ситуации на фронте
Трамп и Десантис не понимают, почему США помогают Украине — Пенс
Майк Пенс
Видео
Звезды
Говорила, что счастлива: как Амелина разрушала мифы РФ и что сейчас с украинским Нью-Йорком

Как выглядит новое расстрелянное возрождение в украинском Нью-Йорке, где погибшая писательница Виктория Амелина проводила фестиваль - смотрите в материале.

Карина Зуева, Мария Малевская
Последствия экоцида для Черного моря: насколько опасно купаться в Одессе
Инициатива — в наших руках: Залужный рассказал генералу Милли о ситуации на фронте
Образование для украинцев в Польше: где и как учатся беженцы
освіта, викладач у школі
Суд на стороне активистов: в Протасовом Яру в Киеве должен быть беспрепятственный проход
Инициатива — в наших руках: Залужный рассказал генералу Милли о ситуации на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (05.07.2023)
Инициатива — в наших руках: Залужный рассказал генералу Милли о ситуации на фронте
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь