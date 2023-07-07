Инициатива — в наших руках: Залужный рассказал генералу Милли о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли.

Об этом главком украинского войска сообщил на своей странице в Telegram.

В разговоре Залужный рассказал Марку Милли об оперативной обстановке на фронте.

— Украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий. Ситуация развивается согласно плану, инициатива — в наших руках, — сообщил украинский военачальник.

Он также обсудил с генералом Милли актуальные потребности Вооруженных сил Украины в вооружении и боеприпасах для продолжения освобождения украинской территории от российских оккупантов.

Украинский генерал выразил благодарность американскому коллеге за поддержку и помощь, а также поздравил с Днем независимости США, который американский народ отметил накануне.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что армия США планирует обнародовать доктрину, направленную на модернизацию в долгосрочной перспективе, которая будет охватывать, в частности, использование искусственного интеллекта и квантовых вычислений для ведения войны.

Источник: Головнокомандувач ЗСУ

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