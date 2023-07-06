Контрнаступление идет по плану, но хотелось бы более быстрого продвижения ВСУ — Зеленский

Контрнаступление украинских военных идет по плану, однако хотелось бы, чтобы оно продвигалось быстрее.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ABC News.

— Продолжающееся контрнаступление Украины позволило нашим силам взять на себя “инициативу” в войне против российских захватчиков, но мы хотим сделать это быстрее, — сказал Зеленский.

Глава нашего государства отметил, что согласен с оценкой военных относительно того, что операция, которая стартовала в июне, “идет по плану”.

— Мы все хотели бы, чтобы контрнаступление было осуществлено за более короткий промежуток времени, но это реальность. Мы идем вперед. Мы не стоим на одном месте, — подчеркнул президент.

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