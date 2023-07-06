Купил инвалидность, чтобы покорить Эверест. Руководителя Киевгорстроя Игоря Кушнира отстранили от обязанностей

Руководитель Киевгорстроя Игорь Кушнир, который купил инвалидность, чтобы выехать за границу и подняться на Эверест, отстранен от исполнения обязанностей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он рассказал, что по его требованию состоялось совместное заседание наблюдательного совета и правления ЧАО Киевгорстрой, где было принято решение о проведении аудита деятельности компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм.

– В настоящее время руководитель Киевгорстроя Игорь Кушнир отстранен от исполнения обязанностей. Также работает временная контрольная комиссия, которую создали депутаты Киевсовета. И она тоже предоставит результаты проверки деятельности ЧАО Киевгорстрой и ее руководства, – сообщил он.

Напомним, на днях стало известно, что в мае 2023 года глава Киевгорстроя вместе с женой поднялся на Эверест и зафиксировал рекорд. Супруги стали первыми украинцами, которые поднялись на самую высокую вершину Земли.

Журналисты провели расследование и выяснили, что Кушнир покинул территорию Украины с помощью купленной справки об инвалидности.

К слову, подъем на Эверест супругам обошелся в $150 тыс.

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