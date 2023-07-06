Операция по истощению. ВСУ нанесли серию ударов по объектам оккупантов

Накануне, 4-5 июля, ВСУ нанесли удары по важным тыловым объектам российской армии. В частности, в Макеевке Донецкой области и на других участках оккупированной территории Украины.

Вероятно, это является частью большой скоординированной кампании, которая должна ухудшить положение россиян одновременно с растяжением и истощением их сил на фронте.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Как сообщают в ISW, 4-5 июля ВСУ нанесли серии ракетных ударов по тыловым позициям России вдоль всего фронта. Кадры с подтвержденной геолокацией, которые были опубликованы 4 июля, показывают, что украинские силы нанесли удар по складу боеприпасов в Макеевке Донецкой области (6 км к северо-востоку от Донецка).

Ряд геолоцированных кадров от 5 июля также отражает последствия вероятных ударов ВСУ по российским позициям вблизи Дебальцево (52 км к северо-востоку от Донецка), по железнодорожной станции в Ясиноватой (6 км к северо-востоку от Донецка), а также вероятного ракетного удара HIMARS по зданию российской оккупационной администрации в Волновахе Донецкой области (35 км к юго-западу от Донецка).

Как утверждали российские “военкоры” — украинские войска нанесли удары по российским позициям возле Акимовки (16 км к юго-западу от Мелитополя) и пытались ударить по Бердянску в Запорожской области крылатыми ракетами Storm Shadow.

При этом российские источники утверждали, что системы ПВО оккупантов якобы сбили украинскую ракету в районе Бердянска. Местный Telegram-канал Херсонской области также сообщил, что российскую ПВО пришлось пустить в действие вблизи оккупированного Скадовска Херсонской области (60 км к юго-востоку от Херсона).

Это свидетельствует о том, что ВСУ начали скоординированную серию ударов, направленных на ухудшение российского логистического обеспечения и наземных линий коммуникаций (GLOC) по всему театру боевых действий.

Адмирал Энтони Радакин, начальник штаба обороны Великобритании, 4 июля заявил, что украинские силы проводят операцию по “истощению, растяжению и нанесению ударов” по российским силам, чтобы сломать российские оборонительные линии.

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