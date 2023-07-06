Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Игорь Гуменюк подорвал себя и погиб: что произошло в Шевченковском суде Киева
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Срочно
Ночная атака на Львов: четверо погибших, под завалами еще есть люди
Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Операция по истощению. ВСУ нанесли серию ударов по объектам оккупантов

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Накануне, 4-5 июля, ВСУ нанесли удары по важным тыловым объектам российской армии. В частности, в Макеевке Донецкой области и на других участках оккупированной территории Украины.

Вероятно, это является частью большой скоординированной кампании, которая должна ухудшить положение россиян одновременно с растяжением и истощением их сил на фронте.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Как сообщают в ISW, 4-5 июля ВСУ нанесли серии ракетных ударов по тыловым позициям России вдоль всего фронта. Кадры с подтвержденной геолокацией, которые были опубликованы 4 июля, показывают, что украинские силы нанесли удар по складу боеприпасов в Макеевке Донецкой области (6 км к северо-востоку от Донецка).

Читайте также
В оккупированной Макеевке снова произошел взрыв – Андрющенко
Вибух

Ряд геолоцированных кадров от 5 июля также отражает последствия вероятных ударов ВСУ по российским позициям вблизи Дебальцево (52 км к северо-востоку от Донецка), по железнодорожной станции в Ясиноватой (6 км к северо-востоку от Донецка), а также вероятного ракетного удара HIMARS по зданию российской оккупационной администрации в Волновахе Донецкой области (35 км к юго-западу от Донецка).

Читайте также
В оккупированной Ясиноватой – бавовна: что известно о попадании
Операция по истощению. ВСУ нанесли серию ударов по объектам оккупантов

Как утверждали российские “военкоры” — украинские войска нанесли удары по российским позициям возле Акимовки (16 км к юго-западу от Мелитополя) и пытались ударить по Бердянску в Запорожской области крылатыми ракетами Storm Shadow.

Читайте также
Есть прилеты: в Бердянске прогремели взрывы
Вибух

При этом российские источники утверждали, что системы ПВО оккупантов якобы сбили украинскую ракету в районе Бердянска. Местный Telegram-канал Херсонской области также сообщил, что российскую ПВО пришлось пустить в действие вблизи оккупированного Скадовска Херсонской области (60 км к юго-востоку от Херсона).

Это свидетельствует о том, что ВСУ начали скоординированную серию ударов, направленных на ухудшение российского логистического обеспечения и наземных линий коммуникаций (GLOC) по всему театру боевых действий.

Адмирал Энтони Радакин, начальник штаба обороны Великобритании, 4 июля заявил, что украинские силы проводят операцию по “истощению, растяжению и нанесению ударов” по российским силам, чтобы сломать российские оборонительные линии.

Читайте также
РФ задействовала для сдерживания контрнаступления ВСУ военных из всех регионов — разведка Британии
російські російський військовий

Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Выплаты за погибшего воина 2023: кто имеет право получить и необходимые документы
Гроші, гривня,
Осужден командир, требовавший у жены погибшего бойца 150 тыс. грн
Операция по истощению. ВСУ нанесли серию ударов по объектам оккупантов
Враг пытается наступать: в ВСУ рассказали о ситуации на Лиманском направлении
Операция по истощению. ВСУ нанесли серию ударов по объектам оккупантов
Боятся Storm Shadow. Оккупанты устанавливают угловые отражатели на Крымском мосту – партизаны
керченський міст
Тарнавский: Есть успехи и продвижение на Таврическом направлении
Бої на фронті
Видео
Звезды
Говорила, что счастлива: как Амелина разрушала мифы РФ и что сейчас с украинским Нью-Йорком

Как выглядит новое расстрелянное возрождение в украинском Нью-Йорке, где погибшая писательница Виктория Амелина проводила фестиваль - смотрите в материале.

Карина Зуева, Мария Малевская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (05.07.2023)
Операция по истощению. ВСУ нанесли серию ударов по объектам оккупантов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (05.07.2023)
Операция по истощению. ВСУ нанесли серию ударов по объектам оккупантов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (05.07.2023)
Операция по истощению. ВСУ нанесли серию ударов по объектам оккупантов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (05.07.2023)
Операция по истощению. ВСУ нанесли серию ударов по объектам оккупантов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь