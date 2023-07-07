Работает ПВО: в Днепропетровской области раздаются взрывы

Говорила, что счастлива: как Амелина разрушала мифы РФ и что сейчас с украинским Нью-Йорком

Как выглядит новое расстрелянное возрождение в украинском Нью-Йорке, где погибшая писательница Виктория Амелина проводила фестиваль - смотрите в материале.

5 июля, 19:21

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