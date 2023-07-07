Нуждается в проверкеМалиновская Ангелина, редактор ленты
Работает ПВО: в Днепропетровской области раздаются взрывы
Сообщается о взрывах на Днепропетровщине. Есть информация, что работает ПВО.
На данный момент официальной информации нет. Следим за ситуацией.
Напомним, что вчера, 5 июля, в Днепропетровской области были слышны звуки взрывов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 498-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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