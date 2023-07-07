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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Работает ПВО: в Днепропетровской области раздаются взрывы

Вибух

Сообщается о взрывах на Днепропетровщине. Есть информация, что работает ПВО.

На данный момент официальной информации нет. Следим за ситуацией.

Напомним, что вчера, 5 июля, в Днепропетровской области были слышны звуки взрывов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 498-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Днепропетровская область
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