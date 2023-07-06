США включат кассетные боеприпасы в новый пакет помощи Украине — СМИ

Белый дом планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине, куда войдут кассетные боеприпасы.

Об этом агентству Reuters сообщили два американских чиновника.

Кассетные боеприпасы являются оружием, которое впервые было использовано во время Второй мировой войны. Как правило, кассетный снаряд выпускает большое количество мелких бомб, чтобы поражать живую цель противника.

При этом они не всегда взрываются сразу, представляя опасность для гражданского населения в будущем, потому были запрещены в большинстве стран мира в соответствии с договором 2008 года под названием Конвенция по кассетным боеприпасам, который США, Россия и Украина не подписали.

При этом агентство Reuters указывает, что администрация президента США Джо Байдена “активно рассматривает” предоставление кассетных боеприпасов Украине.

Так, пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что предоставление кассетных боеприпасов Украине находится на “активном рассмотрении”, но пока нет никаких официальных заявлений, сообщает Reuters.

Ранее сегодня New York Times сообщила, что США планируют предоставить Украине кассетные боеприпасы, которые запрещены более чем в 120 странах, поскольку могут убивать без разбора на большой территории.

Human Rights Watch призвала Россию и Украину прекратить использование кассетных боеприпасов и призвала США не поставлять их.

Источник : Reuters

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