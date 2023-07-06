В Офисе президента показали первые кадры после ракетного удара во Львове
Руководитель Офиса президента Украины показал первые кадры после попадания обломков российской ракеты в жилой дом во Львове.
Видео он опубликовал в своем Тelegram-канале.
– Сразу после удара российской ракеты по гражданским во Львове … По состоянию на сейчас известно о 4 погибших и 34 пострадавших во Львове, – написал он.
Напомним ночью 6 июля, во Львове около 2:45 ночи прогремели взрывы. В городе работала ПВО, но из-за попадания обломков ракеты в жилой дом погибли четыре человека.
Сотрудники ГСЧС достали из-под завалов семь человек, эвакуировали — 64.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 498-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Фото: Андрей Садовой