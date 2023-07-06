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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Офисе президента показали первые кадры после ракетного удара во Львове

Обстріл Львова 6 липня 2023

Руководитель Офиса президента Украины показал первые кадры после попадания обломков российской ракеты в жилой дом во Львове.

Видео он опубликовал в своем Тelegram-канале.

– Сразу после удара российской ракеты по гражданским во Львове … По состоянию на сейчас известно о 4 погибших и 34 пострадавших во Львове, – написал он.

Напомним ночью 6 июля, во Львове около 2:45 ночи прогремели взрывы. В городе работала ПВО, но из-за попадания обломков ракеты в жилой дом погибли четыре человека.

Сотрудники ГСЧС достали из-под завалов семь человек, эвакуировали — 64.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 498-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Андрей Садовой

Андрій Єрмак, Война в Украине, Львов, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія
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