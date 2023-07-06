Восстановлено питание Запорожской АЭС от основной линии — Котин

Президент Энергоатома Петр Котин сообщил о восстановлении питания Запорожской АЭС с основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ.

— Сейчас питание на станции восстановлено, и на сегодняшний день она питается от двух линий — одна 750 кВ, другая 330 кВ (резервная), — уточнил он.

По его словам, временно оккупированная ЗАЭС 4 июля в 01:21 перешла в режим частичного блэкаута после потери питания с основной внешней линии электропередачи, пока с резервной линии 330 кВ не были запитаны все энергоблоки.

То есть станцию на два дня переключили на единственную доступную резервную линию 330 кВ, которая была повреждена четыре месяца назад и снова подключена только 1 июля.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что Запорожская атомная электростанция 1 июля впервые за четыре месяца снова была подключена к единственной доступной резервной линии электропередач напряжением 330 кВ.

Фото: Энергоатом

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