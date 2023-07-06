Выплаты за погибшего воина 2023: кто имеет право получить и необходимые документы
Семья каждого украинского военного, погибшего за свободу и независимость нашей страны во время полномасштабной войны, имеет право получить компенсацию – единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн.
Это право обеспечивает постановление Кабмина №168 от 28 февраля 2022 года.
Кто из членов семьи погибшего военного имеет право на получение денежной компенсации и какие документы понадобятся — разбирались Факты ICTV.
Выплаты за погибшего воина 2023: кто может получить
По словам адвоката Михаила Козачука, помощь за погибшего военного распределяется равными частями на всех получателей, которые указаны в статье 16 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.
Получить выплату за погибшего воина могут:
- родители (мама и папа);
- жена/муж, которые не поженились во второй раз;
- дети до 18 лет;
- дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо получили инвалидность до достижения ими совершеннолетия;
- иждивенцы погибшего.
Но есть обязательное условие: родственники погибшего не должны проживать в РФ или в Беларуси, а также не могут быть осуждены за государственную измену, коллаборационную деятельность или пособничество государству-агрессору.
— Родственники, имеющие право на получение выплат, могут от них отказаться в пользу другого члена семьи. Если кто-то из членов семьи отказывается от выплаты, или не обратился за ней в течение трех лет, то их доля распределяется между другими, кто имеет право на эту компенсацию, — говорит адвокат.
Какие документы понадобятся
После оповещения о гибели военкоматы или воинская часть должны выдать родственникам свидетельство о смерти.
После того, как семья получила свидетельство о смерти военного, можно начинать собирать необходимые документы. После этого семья должна обратиться к военному руководству погибшего, чтобы получили дополнительные документы.
В течение 10 дней командир воинской части передает родственникам погибшего:
- Выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части.
- Документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного.
- Выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего.
После получения этих документов члены семьи должны обратиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки независимо от места регистрации.
Там они подают заявление о назначении выплаты и пакет документов, в частности:
- документы, подтверждающие гибель военного и обстоятельства;
- личные документы лица члена семьи, претендующего на выплату;
- документы, подтверждающие родственные связи с погибшим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, копию свидетельства о рождении погибшего, копия решения суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на иждивении погибшего).
Если есть судебные решения об опеке или родительской опеке – их тоже стоит подать.