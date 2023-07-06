Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Игорь Гуменюк подорвал себя и погиб: что произошло в Шевченковском суде Киева
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Срочно
Ночная атака на Львов: четверо погибших, под завалами еще есть люди
Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Украина Объясняем
Объясняем
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Выплаты за погибшего воина 2023: кто имеет право получить и необходимые документы

Гроші, гривня,
Фото: Pixabay

Семья каждого украинского военного, погибшего за свободу и независимость нашей страны во время полномасштабной войны, имеет право получить компенсацию – единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн.

Это право обеспечивает постановление Кабмина №168 от 28 февраля 2022 года.

Кто из членов семьи погибшего военного имеет право на получение денежной компенсации и какие документы понадобятся — разбирались Факты ICTV.

Выплаты за погибшего воина 2023: кто может получить

По словам адвоката Михаила Козачука, помощь за погибшего военного распределяется равными частями на всех получателей, которые указаны в статье 16 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Получить выплату за погибшего воина могут:

  • родители (мама и папа);
  • жена/муж, которые не поженились во второй раз;
  • дети до 18 лет;
  • дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо получили инвалидность до достижения ими совершеннолетия;
  • иждивенцы погибшего.

Но есть обязательное условие: родственники погибшего не должны проживать в РФ или в Беларуси, а также не могут быть осуждены за государственную измену, коллаборационную деятельность или пособничество государству-агрессору.

— Родственники, имеющие право на получение выплат, могут от них отказаться в пользу другого члена семьи. Если кто-то из членов семьи отказывается от выплаты, или не обратился за ней в течение трех лет, то их доля распределяется между другими, кто имеет право на эту компенсацию, — говорит адвокат.

Какие документы понадобятся

После оповещения о гибели военкоматы или воинская часть должны выдать родственникам свидетельство о смерти.

После того, как семья получила свидетельство о смерти военного, можно начинать собирать необходимые документы. После этого семья должна обратиться к военному руководству погибшего, чтобы получили дополнительные документы.

В течение 10 дней командир воинской части передает родственникам погибшего:

  1. Выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части.
  2. Документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного.
  3. Выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего.

После получения этих документов члены семьи должны обратиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки независимо от места регистрации.

Там они подают заявление о назначении выплаты и пакет документов, в частности:

  • документы, подтверждающие гибель военного и обстоятельства;
  • личные документы лица члена семьи, претендующего на выплату;
  • документы, подтверждающие родственные связи с погибшим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, копию свидетельства о рождении погибшего, копия решения суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на иждивении погибшего).

Если есть судебные решения об опеке или родительской опеке – их тоже стоит подать.

Читайте также
Украинские военные имеют право на подъемную помощь: что она предусматривает и как получить
Гроші, гривня, виплати, доплати, гривня

Война в Украине, військовослужбовці, виплати
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Удар по Львову: в полиции открыли производство из-за закрытых укрытий
Обстріл Львова 6 липня 2023
Польша обещает “адекватный” ответ в случае теракта РФ на ЗАЭС
Збігнєв Рау
Осужден командир, требовавший у жены погибшего бойца 150 тыс. грн
Выплаты за погибшего воина 2023: кто имеет право получить и необходимые документы
Враг пытается наступать: в ВСУ рассказали о ситуации на Лиманском направлении
Выплаты за погибшего воина 2023: кто имеет право получить и необходимые документы
Боятся Storm Shadow. Оккупанты устанавливают угловые отражатели на Крымском мосту – партизаны
керченський міст
Видео
Звезды
Говорила, что счастлива: как Амелина разрушала мифы РФ и что сейчас с украинским Нью-Йорком

Как выглядит новое расстрелянное возрождение в украинском Нью-Йорке, где погибшая писательница Виктория Амелина проводила фестиваль - смотрите в материале.

Карина Зуева, Мария Малевская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (05.07.2023)
Выплаты за погибшего воина 2023: кто имеет право получить и необходимые документы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (05.07.2023)
Выплаты за погибшего воина 2023: кто имеет право получить и необходимые документы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (05.07.2023)
Выплаты за погибшего воина 2023: кто имеет право получить и необходимые документы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (05.07.2023)
Выплаты за погибшего воина 2023: кто имеет право получить и необходимые документы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь