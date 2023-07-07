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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Если бы мы хотели воевать, были бы на территории России — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина просит о помощи, потому что хочет выжить и восстановить свою жизнь. Если бы наша страна хотела просто воевать, то уже была бы в России.

Об этом во время пресс-конференции в Болгарии заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Мы говорим о некоторых цифрах с нашими партнерами, и Болгария не исключение. Мы благодарны за помощь. Чтобы вы поняли количество снарядов. Это большая помощь. Но нам это на пять дней. Понимаете, что такое война? Какой аппетит этой трагедии, — говорится в заявлении.

Президент отметил, что Украина воюет, так как просто хочет восстановить свою жизнь, хочет выжить, именно поэтому и просит о помощи у партнеров.

— Если бы мы хотели воевать, мы были бы на территории России, — добавил президент.

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Если бы мы хотели воевать, были бы на территории России — Зеленский

Болгария, Война в Украине, Владимир Зеленский
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