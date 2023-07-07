Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ ликвидировали еще пол тысячи оккупантов – Генштаб
Украинские защитники в течение суток ликвидировали еще ориентировочно 510 российских оккупантов.
Потери РФ на 7 июля 2023
- личного состава / personnel ‒ около/ about 232 810 (+510) человек ликвидировано / persons were liquidated,
- танков / tanks ‒ 4 070 (+2) ед,
- боевых бронированных машин / APV ‒ 7 944 (+12) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 4 330 (+20) ед,
- РСЗО / MLRS – 658 (+1) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 408 (+4) ед,
- самолетов / aircraft – 315 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 3 652 (+17),
- крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1 271 (+7),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6 898 (+10) ед,
- специальная техника / special equipment ‒ 612 (+7).
Источник: Генштаб ВСУ
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