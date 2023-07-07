Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Игорь Гуменюк подорвал себя и погиб: что произошло в Шевченковском суде Киева
Срочно
Ночная атака на Львов: четверо погибших, под завалами еще есть люди
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Калибры сначала летели на Киев, а потом изменили траекторию – Игнат об ударе по Львову
Самой младшей погибшей было 32 – Козицкий об ударе по Львову
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ ликвидировали еще пол тысячи оккупантов – Генштаб

Втрати РФ, знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники в течение суток ликвидировали еще ориентировочно 510 российских оккупантов.

Потери РФ на 7 июля 2023

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 232 810 (+510) человек ликвидировано / persons were liquidated,
  • танков / tanks ‒ 4 070 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 7 944 (+12) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 4 330 (+20) ед,
  • РСЗО / MLRS – 658 (+1) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 408 (+4) ед,
  • самолетов / aircraft – 315 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 309 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 3 652 (+17),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1 271 (+7),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6 898 (+10) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 612 (+7).

Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 06.07.2023
карта бойових дій 26.06.2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
ВСУ ликвидировали еще пол тысячи оккупантов – Генштаб
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
ВСУ ликвидировали еще пол тысячи оккупантов – Генштаб
Общая мобилизация 2023: какие есть виды повесток и где их могут вручить
ВСУ ликвидировали еще пол тысячи оккупантов – Генштаб
Видео
Последствия экоцида для Черного моря: насколько опасно купаться в Одессе

Черное море в Одессе закрыто для купания: на побережье все еще гниет камыш, принесенный течением из Херсона. Впрочем, на пляжах все равно полно людей. Некоторые даже купаются.

Александра Ченкова
Образование для украинцев в Польше: где и как учатся беженцы
освіта, викладач у школі
Суд на стороне активистов: в Протасовом Яру в Киеве должен быть беспрепятственный проход
ВСУ ликвидировали еще пол тысячи оккупантов – Генштаб
Говорила, что счастлива: как Амелина разрушала мифы РФ и что сейчас с украинским Нью-Йорком
Вікторія Амеліна
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (05.07.2023)
ВСУ ликвидировали еще пол тысячи оккупантов – Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь