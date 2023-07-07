ВСУ закрепляются в районе Клещеевки под Бахмутом, продолжаются тяжелые бои — Генштаб
Силы обороны продолжают наступательные действия в районе Клещеевки под Бахмутом Донецкой области и имеют успех.
Об этом сообщил спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.
По его словам, украинские войска продолжают выбивать врагов из ранее захваченных рубежей севернее и южнее Бахмута.
— В районе Клещеевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Здесь продолжаются тяжелые бои, — добавил он.
Что касается Лиманского, Авдеевского и Мариинского направлений, здесь, как отметил Ковалев, ВСУ отражают атаки оккупантов.
В частности, на Лиманском — противник пытался при поддержке авиации вытеснить украинские войска с позиций в районе западнее Кармазиновки Луганской области, но все попытки были провальными.
На Авдеевском — наши войска продолжают сдерживать наступление врага в районе Первомайского Донецкой области.
Тяжелые бои продолжаются и в районе Марьинки, однако Силы обороны отражают все штурмы оккупационных войск.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 499-е сутки.
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Источник: Military Media Center