Потянул на речку и заставил купаться голой. На Закарпатье задержали мужчину, который развращал 8-летнюю девочку

В городе Мукачево Закарпатской области задержали подозреваемого в развращении 8-летней девочки.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Вчера, 8 июля, местные жители сообщили в полицию, что на берегу реки обнаженный мужчина купается с маленькой девочкой, которая также без купальника. Мужчина уверял прохожих, что это якобы его дочь, но они ему не поверили.

Правоохранители застали на месте происшествия малолетнего ребенка и 62-летнего мужчину. Полиция установила, что мужчина начал приставать к ребенку, когда она вышла из своего двора на прогулку.

— Он схватил девочку за руку и, угрожая, потянул к местному водоему, где заставил полностью раздеться и вместе с ним пойти купаться. Уже в водоеме мужчина начал совершать другие развратные действия, которые повторялись и на берегу реки, — говорится в сообщении.

Работники полиции забрали ребенка в безопасное место, а злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.

Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего лица), которая предусматривает до 8 лет заключения.

В полиции готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения и будут настаивать на содержании под стражей.

Семью потерпевшей девочки установили, сейчас с ними работает ювенальная полиция.

Источник, фото: полиция Закарпатской области

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