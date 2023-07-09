Возвращение россиян на позиции, откуда отступила вода, осложнено их же минированием — Гуменюк

Российские оккупационные войска частично возвращаются на позиции, которые покинули после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщила спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

— Там, где вода отошла достаточно сильно, они возвращаются, но эта работа для них осложнена своим же минированием, потому что оно стало стихийным после того, как вода поработала с их минно-взрывными рубежами, — сказала она.

Гуменюк отметила, что оккупанты не хотят возвращаться, ведь им было очень комфортно на тех рубежах обороны, куда их отбросила вода.

— Им понравилось там, где более укреплено и подальше от наших сил артиллерии. Поэтому возвращение на эти позиции происходит очень неохотно. Командованию приходится заталкивать туда личный состав, потому что они понимают, что идут в принципе за билетом в один конец, — добавила пресс-секретарь.

По ее словам, там очень сложная гуманитарная ситуация.

— Они продолжают страдать очень серьезно от кишечных инфекций, и некоторые врачи диагностируют это как холеру все же, — подытожила она.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что от армии РФ в ближайшее время можно ждать “очередные жесты доброй воли на Востоке и на Юге Украины”.

Источник: телемарафон

Фото: Медиацентр Украины

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