Россияне запрещают жителям ВОТ общаться с жителями свободной Украины — Центр нацсопротивления

Оккупанты пытаются информационно изолировать временно оккупированные территории, запрещая местным общаться с жителями свободной Украины.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Указано, что в Луганской области для борьбы со сливом информации о расположении войск РФ оккупационная администрация угрожает последствиями всем, кто разговаривает с лицами, которые находятся на подконтрольной Украине территории.

В частности, после ряда успешных ракетных ударов по скоплению врага в населенных пунктах Луганской области усилили проверку телефонов местных жителей под предлогом поиска информаторов.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что РФ спешно набирает полицейских для проведения псевдовыборов на ВОТ.

Источник: Центр нацсопротивления

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