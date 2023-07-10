Результатов теста на алкоголь до сих пор нет: что известно о ходе дела судьи Тандыра

1,5 месяца прошло после страшной аварии, в которой судья Алексей Тандыр насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко прямо на блокпосту.

Экспертиза показала, что скорость была значительно превышена, однако до сих пор нет выводов экспертов об алкоголе в крови.

О линии защиты и ходе дела Факты ICTV пообщались с адвокатом семьи потерпевших Денисом Шевченко.

Ключевое, чего не хватает сейчас — заключения токсикологической экспертизы, которая бы определила, был ли алкоголь в крови и моче подозреваемого. По информации адвоката, на экспертов, от которых ждут результатов, оказывает давление сторона подозреваемого.

— К нам доходит разная информация, в том числе и о том, что люди со стороны подозреваемого Тандыра пытаются решить это дело с судебными экспертами, с другими людьми для того, чтобы экспертиза показала, что алкоголя не было. Это нужно именно для смягчения наказания, для смены статьи, по которой лицо будет нести наказание. Это нас тревожит, — говорит адвокат.

Шевченко отметил, что эту информацию проверяют.

— Информация сразу будет передана в органы досудебного расследования и в антикоррупционные органы. Нам нужны точные факты, с которыми мы будем обращаться. Мы направили два запроса в учреждение, которое проводит токсикологические экспертизы, чтобы узнать причину, почему полтора месяца уже нет выводов. На данный момент мы не получили ответа от экспертов. Это только увеличивает наши подозрения, что есть какое-то незаконное влияние на судебных экспертов или само учреждение, — говорит Денис Шевченко.

Также адвокат призвал генерального прокурора взять под личный контроль и досудебное расследование, и проведение экспертиз.

— Пользуясь случаем, хотели бы обратиться к генеральному прокурору Костину с просьбой взять под личный контроль проведение как досудебного расследования в этом деле, так и проведение судебных экспертиз, особенно судебно-токсикологических экспертиз, которые устанавливают наличие или отсутствие алкоголя в крови подозреваемого, — сказал Шевченко.

По процедуре, у экспертов есть 90 дней на проведение исследования. Этот срок еще не истек, но все делают нехарактерно долго.

В общем то, сколько длится исследование, не влияет на биологические образцы и, соответственно, на результаты. А вот то, что образцы отобрали с течением времени, могло повлиять.

— Каждая минута, час влияет на уровень алкоголя, который сохраняется в крови, в моче, которые были отобраны. И очень много факторов влияют на то, как быстро они выветриваются из организма. Это важно. Примерно 8 часов прошло с момента ДТП, когда отобрали мочу, и где-то 18 часов — когда отобрали образцы крови, — отметил адвокат.

В то же время юрист настаивает, кроме экспертизы, есть и другие способы, как доказать, что водитель был нетрезв.

— У нас есть показания свидетелей, видео с бодикамер, которые фиксировали поведение подозреваемого после ДТП, есть лица, которые знали и видели, чем судья занимался именно до момента аварии. Все мы видели бутылку с алкоголем, которая была в автомобиле. И там вопрос, чьи были отпечатки пальцев на этой бутылке, были ли на ней оставлены какие-то ДНК, действительно ли она его. То есть доказывать можно и другими методами, — объяснил Денис Шевченко.

Очень помогло разглашение и распространение информации о поиске свидетелей, о чем адвокаты семьи нацгвардейца попросили сразу после трагедии.

Также были опрошены очевидцы, которые находились на блокпосту и в момент ДТП, и сразу после него.

— Все очевидцы, свидетели указывают на то, что у подозреваемого были все признаки алкогольного опьянения: это запах изо рта, нечеткая походка, высказывания, которые на тот момент не соответствовали ситуации. Некоторые свидетели указывают на интересную ситуацию, когда после приезда адвоката к подозреваемому ему почему-то после разговора с адвокатом стало очень плохо, он схватился за сердце, сел на землю и начал требовать скорую помощь, которая приехала и установила, что все у него в порядке, и не госпитализировала, — сказад адвокат.

Денис Шевченко отмечает, что водитель, если бы был трезвым, имел все условия, чтобы увидеть военнослужащего на дороге.

— Надо принимать во внимание факт, где произошло ДТП, когда произошло и кто принимал в нем участие. Как отмечал сам подозреваемый, он всю жизнь ездит по этой дороге, он видел, что там расположен блокпост, знаки, что там проводится контроль, нужно сбавлять скорость, останавливаться. Освещение на тот момент было идеальное, там очень хорошо все видно. Во время столкновения дорога была заграждена пластиковыми специальными заграждениями красно-белого цвета, которые хорошо видно ночью, — сказал адвокат.

Адвокаты семьи погибшего говорят о попытках искажать факты стороной подозреваемого.

— Например, на судебном заседании защитник утверждал, что его подзащитный ни разу не нарушал правила дорожного движения и такие нарушения даже не фиксировались в автоматическом режиме, когда он превышал скорость. Но опять же возникает вопрос — а на своем ли автомобиле он постоянно ездил и на своем ли автомобиле он попал в ДТП. Если в автоматическом режиме фиксируется скорость, штраф приходит не на имя водителя, а на имя владельца, — отметил Шевченко.

Также представитель семьи погибшего отмечает, что защита подозреваемого делает все, чтобы достичь переквалификации статьи и, соответственно, уменьшить срок содержания под стражей.

— Если будет доказано, что подозреваемый на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения или другого наркотического средства, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Если судебная экспертиза покажет, что в крови не было алкоголя, может быть переквалификация на другую статью, и тогда подозреваемому будет грозить от 3 до 8 лет, — сказал адвокат.

Прокомментировал адвокат и выводы экспертизы относительно скорости, которая, по данным ГБР, в момент ДТП составляла 100 км в час.

— Это очень много на том участке дороги, даже если не учитывать, что там расположен блокпост, ограничение 50 км в час, потому что это населенный пункт Киев. Во-вторых, там установлены знаки, там разместили блокпост. Скорость идет к постепенному снижению — 50, установлен знак 30, 10 и 5 км в час. На том участке дороги, где произошло ДТП, скорость должна была быть уменьшена до 5 км в час. Она не должна была быть 100 км/ч, — сказал он.

Кроме того, говорит адвокат, судья ни разу не просил прощения напрямую у семьи.

— Все проявления извинений были только на камеру во время заседаний, а не лично потерпевшим. Прямых попыток извиниться перед семьей не было, — отметил Денис Шевченко.

Сейчас, добавил адвокат, принципиально важно получить выводы экспертизы на алкоголь в образцах крови и мочи, чтобы досудебное расследование завершилось как можно скорее.

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