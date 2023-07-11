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8-летний ребенок остался сиротой: что известно о трагедии в семье железнодорожников из-за удара по Орехову

Обстріл Оріхова 9-10 липня 2023
Фото: Нацполиция

Укрзализныця будет заботиться о 8-летнем ребенке погибших в Орехове железнодорожников до его совершеннолетия. Что известно об этой истории, а также о погибших родителях — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Что случилось

9 июля Россия ударила по Орехову Запорожской области, в результате чего погибли семь человек, среди которых и родители 8-летнего ребенка. Это произошло, когда людям раздавали волонтерскую помощь.

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Что известно о ребенке

У 8-летнего ребенка железнодорожников нет больше никого, и теперь о нем будет заботиться Укрзализныця.

Глава Укрзализныци Евгений Лященко выразил соболезнования родным погибших.

— К сожалению, мы не можем вернуть родителей ребенку, но наш долг — помочь и поддержать каждого ребенка, семью железнодорожников, погибших в результате войны, — отметил он.

Поэтому ребенок до своего совершеннолетия будет получать от компании ежегодную денежную помощь и возможность оздоровления. Кроме того, планируются выплаты в рамках программы Железная семья.

Что известно о погибших железнодорожниках

Отца ребенка звали Виталий Юшко. Он родился в 1976 году, а трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 1995 году электромонтером СЦБ Пологовской дистанции сигнализации и связи Приднепровской железной дороги. Там же впоследствии работал электромехаником, старшим электромехаником. Показал себя высококвалифицированным работником, неоднократно был отмечен ведомственными и отраслевыми наградами, в частности почетной грамотой Министерства инфраструктуры Украины.

Мать ребенка звали Ольга Очкас. Она родилась в 1978 году, с 1999 года работала на станции Ореховская. Прошла путь от уборщика производственных помещений до дежурного по железнодорожной станции, на этой должности и работала с 2004 года.

— Эти супруги много времени посвятили волонтерству в пункте несокрушимости города Орехов, помогали людям выживать. Трагедия произошла в Ореховской школе, когда Ольга и Виталий выполняли свои волонтерские обязанности, — добавили в Укрзализныце.

загиблі, Запорожская область, Укрзализныця
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