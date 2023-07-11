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Байден выступает за отмену ПДЧ для Украины на ее пути в НАТО

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден поддержал упрощение процедуры вступления Украины в НАТО.

Об этом агентству EFE сообщил неназванный американский чиновник.

Отмечается, что Байден выступает за отмену так называемого Плана действий по членству (ПДЧ) для Украины.

Это означает, что украинскому правительству не придется выполнять многолетнюю программу по демонстрации того, что Украина выполнила необходимые для вступления реформы в сфере обороны, экономики и политики.

Отмечается, что в США считают, что членство Украины в НАТО станет возможным только после окончания войны, которую развязала Россия.

Напомним, что 10 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что союзники НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ с пути Украины ко вступлению в НАТО.

После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переговоры относительно этого вопроса еще продолжаются.

А сегодня, 11 июля, генсек сообщил, что план вступления Украины в НАТО предложат 12 июля на инаугурационном саммите.

Война в Украине, Джо Байден, НАТО, Саміт, Саммит НАТО
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

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