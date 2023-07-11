Это позитивный месседж для Украины: Столтенберг прокомментировал решения, согласованные на саммите
Решения, которые сегодня согласовали союзники по НАТО в Вильнюсе — это положительный общий месседж для Украины.
Об этом заявил генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг, комментируя пост президента Владимира Зеленского с критикой стран НАТО.
— То, что сегодня согласовали союзники — это положительный общий месседж для Украины о продолжении нашей поддержки, а также относительно пути к членству в НАТО. Это предусматривает практическую помощь для обеспечения полного взаимодействия между силами НАТО и Украины, это создание Совета Украина — НАТО, а также устранение необходимости плана действий, — сказал он.
По словам Столтенберга, Украина получит приглашение в НАТО, когда выполнит все необходимые условия.
Генсек добавил, что за последние дни партнеры сделали значительные заявления относительно военной поддержки Украины.
В частности, он напомнил об обещании Франции предоставить Украине дальнобойные ракеты, а также об обязательствах Германии усилить украинскую противовоздушную оборону.
— Это сильные заявления, которые несут Киеву позитив, — подчеркнул генсек НАТО.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк