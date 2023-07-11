Днепропетровская ОВА передала ВСУ партию современных дронов

Украинские военные получили партию современных дронов для выполнения боевых задач на фронте. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, дроны были приобретены за средства от проведения специального аукциона, где было собрано более 1,5 млн грн.

Среди тех, кто получил дроны, и подразделение, где проходит службу военнослужащий ВСУ Руслан Краснов – руководитель фракции партии Громадська сила в Днепропетровском областном совете. Он защищает Украину в самых горячих точках на Востоке.

— Вместе с побратимами из других подразделений получили более 40 Mavic. Также хочу сказать спасибо всем ребятам, кто участвовал в помощи по дронам. Это очень важно, потому что дроны на боевом задании на линии фронта — это наши глаза. Спасибо Сергею Лысаку за неравнодушие и постоянную помощь фронту, — сказал Краснов.

Следует отметить, что Руслан Краснов сам неоднократно помогал своему подразделению и побратимам из других подразделений – автомобилями, дронами, специальным оборудованием и др. Все это было приобретено за средства Фонда Краснова.

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