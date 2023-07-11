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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

До какого возраста могут мобилизовать в Украине — объясняет адвокат

Військові ЗСУ
Фото: Depositphotos

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Соответственно, мужчины призывного возраста, которые не имеют отсрочки и способны выполнять воинский долг, могут быть мобилизованы.

До какого возраста могут мобилизовать в Украине — узнавали Факты ICTV.

Всеобщая мобилизация в Украине: до какого возраста могут забрать на службу

Юрист и адвокат Ростислав Кравец отмечает, что запас военнообязанных делится на первую и вторую категории.

К запасу первой относятся военнообязанные, которые проходили военную службу и получили во время ее прохождения военно-учетную специальность.

К запасу второй категории относятся военнообязанные, которые не получили военно-учетной специальности во время прохождения военной службы или вообще не проходили службу.

Согласно статье 28 Закона О воинской обязанности и военной службе, запас военнообязанных делится на два разряда, устанавливаемых в зависимости от возраста военнообязанных.

Военнообязанные, находящиеся в запасе и имеющие воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава, разделяются на разряды по возрасту:

  • Первый разряд — до 35 лет.
  • Второй — до 60 лет.

Военнообязанные офицерского состава, находящиеся в запасе, тоже разделяются на разряды по возрасту. Первый разряд:

  • младший офицерский состав — до 45 лет;
  • старший офицерский состав: майор (капитан 3 ранга), подполковник — капитан 2 ранга) — до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) — до 55 лет;
  • высший офицерский состав — до 60 лет.

Второй разряд:

  • младший и старший офицерский состав — до 60 лет;
  • высший офицерский состав — до 65 лет.

Предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является вообще предельным возрастом пребывания в запасе Вооруженных сил Украины и других воинских формирований.

— Соответственно, мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе ВСУ. По достижении предельного возраста мужчину исключают из воинского учета, — говорит Кравец.

Однако мужчина даже после достижения 60 лет может пойти в ряды ВСУ по собственному желанию и стать добровольцем.

Кого могут мобилизовать в 2023 году

По закону, мобилизовать могут следующие категории мужчин:

  • военные (в том числе контрактники), закончившие службу до 24 февраля 2022 года, не достигшие предельного возраста пребывания на службе и годные по состоянию здоровья;
  • пригодные по состоянию здоровья мужчины в возрасте от 25 до 60 лет без опыта военной службы;
  • мужчины в возрасте 18 лет и старше, согласившиеся на контрактную службу;
  • ограниченно годные во время военного положения мужчины с опытом и без опыта службы;
  • снятые и исключенные из воинского учета до 24 февраля 2022 года, полностью или ограниченно годные к службе во время военного положения по решению ВВК;
  • лица с инвалидностью, если они мобилизуются добровольно;
  • лица, имеющие право на отсрочку по семейным обстоятельствам, могут быть призваны только добровольно на службу по месту жительства.
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Война в Украине, мобілізація, Мужчины
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