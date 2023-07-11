НАТО даст нам безопасность, а Украина сделает его сильнее — Зеленский в Вильнюсе

На одной из центральных площадей Вильнюса – Лукишской – проходит заключительный этап акции Поднимаю флаг за Украину в НАТО с участием президента Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской.

В мероприятии также приняли участие президент Литвы Гитанас Науседа и его жена Диана Науседене.

Во время выступления Зеленский перед многотысячной толпой поблагодарил Литву и признался, что не говорит на литовском, поэтому будет говорить на украинском – языке героев.

— Вильнюс, я так хочу приветствовать тебя, приветствовать каждого из вас. Здесь, в Вильнюсе, мы видим европейский прогресс, люди здесь знают, что такое безопасность и как ее достичь, и знают, что безопасность вместе с Украиной, — сказал глава государства.

Во время мероприятия в центре Вильнюса подняли украинский флаг, который привезли из Бахмута, и прозвучал украинский гимн.

— Сегодня здесь, в Вильнюсе, украинский боевой флаг из Бахмута. Бахмут — это одна из самых определяющих битв за свободу в Европе, и ее именно так будут вспоминать наши дети и внуки.

Этот наш боевой флаг из Бахмута означает, что никогда снова литовцам не придется сражаться против российских солдат ни под Вильнюсской телебашней, ни в любом другом месте вашей столицы вашей страны, — сказал президент.

По словам Зеленского, этот флаг означает, что никогда снова не будет депортаций из стран Балтии в Сибирь. Никогда снова не будет разделов Польши и унижения захватчиками Венгрии. Никогда снова не будет танков в Праге и “зимних войн” против свободы Финляндии. От подчеркнул, что это означает, что никаких оккупаций в Европе больше не будет.

Президент сказал, что приехал в Вильнюс с верой в решение, партнеров и с верой в сильное НАТО. Он сказал, что хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью в решениях, на которые “все мы заслуживаем, и которых ожидает каждый наш воин, каждый наш гражданин, каждая наша мать, каждый наш ребенок. И разве это — слишком большое желание?”.

Подытоживая свою речь он отметил, что НАТО даст Украине безопасность, а Украина сделает блок сильнее.

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