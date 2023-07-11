Украинки Виктория Андруша и Людмила Гусейнова, которых удалось вернуть домой во время обменов, рассказали об условиях в российском плену.

О пытках и отношении со стороны россиян женщины рассказали журналистам Настоящего времени.

Двадцатишестилетняя Виктория пробыла в российском плену полгода.

Ее захватили 27 февраля 2022 года в Черниговской области, когда россияне начали проводить обыски по домам. Они зашли в дом к родителям женщины и там нашли ее мобильный телефон, на котором было фото и видео их техники. Оккупанты назвали женщину “наводчицей и корректировщицей”.

— После задержания глаза были завязаны, руки связаны. Они просто ставили нас на колени и говорили: “Мы вас сейчас расстреляем”. Когда мы уже конкретно приехали в СИЗО, то там все проходили процесс “приема”, — рассказывает женщина.

Впоследствии человека выводят в коридор, где нет камер, и там просто происходило избиение настолько, насколько россияне считали нужным. Было также использование электрошокера.

Кроме того, к пленным применялось психологическое давление.

— Был момент, когда я говорила, что я уже отключаюсь, я теряю сознание. Они не верили, угрожали сжечь заживо. И я понимаю, что вообще самый болезненный метод пыток — это сжечь человека заживо. И вот этот огонь, который был возле меня, закрытая дверь и момент, когда они просто смеются…, — вспоминает Виктория.

Она отметила, что буквально через день после этого “приема” пленные должны были раздеться. И на видео показать свое тело и сказать, что их здесь не бьют, не обижают и нормально относятся.

По словам женщины, начиная с первого дня пребывания на территории РФ, россияне заставляли пленных учить гимн России. Если какое-то слово было сказано не так или спето тихо, они могли петь полдня. Кроме того, россияне приказывали петь “День Победы”, “Катюша”, “Русская земля”, а также учить стихи, такие как “Простите нас, родные россияне”.

Женщина указывает, что во время плена были нервные срывы, у некоторых были попытки суицида. Россияне еще потом давили на то, что, мол, у человека психика слабенькая, поэтому и не выдерживает.

— Был такой момент, когда нас просто вывели в коридор и включили видео о Мариуполе, когда показали разбомбленный город, когда показывали детей, которые жили в подвале, — добавила она.

Викторию обменяли 22 сентября 2022 года.

Людмиле Гусейновой 61 год, она пробыла во вражеском плену 3 года. Ее арестовали на оккупированной территории в городе Новоазовск.

— Это произошло 9 октября 2019 года. Просто остановилась на улице, рядом машина. Они выскочили, впихнули меня в тот автомобиль. Повезли домой, провели обыск, нашли украинские книги, украинский флаг, надели мешок на голову и повезли дальше, — рассказывает женщина.

В Донецк ее везли с мешком на голове. Когда привезли, заставили там раздеваться. Впоследствии начались издевательства, ее бросили в камеру и позволили снять мешок. Тогда Людмиле сказали, что она в Изоляции — тюрьме, расположенной в оккупированном Донецке. Украинские пленные часто называют ее современным концлагерем.

— Я не имела права садиться или ложиться с 6 утра до 10 вечера. Очень жгучие лампы, они были рядом, на близком расстоянии от моих нар. И это просто выжигало глаза. И первые четыре дня, что я слышала — это страшные крики. Я только молила бога, чтобы это не были крики моих родных. Это было для меня самое страшное, — добавила она.

Однажды пленница заблаговременно залезла на вторые нары, где-то за 10 минут до отбоя, поскольку уже не могла стоять. Тогда сотрудник тюрьмы заставил ее надеть мешок на голову, взял за ногу, сбросил на пол и несколько раз ударил ногами.

Были такие дни, когда в день давали два небольших кусочка хлеба, очень маленьких. И надо было этот хлеб как-то растягивать. И воду, и все. Перловая каша была как камни. Людмила указывает, что россияне туда примешивали какую-то землю, мышиный помет, и это невозможно было есть.

— Они угрожали отдать меня на развлечение к боевикам. На втором этаже этой Изоляции была казарма людей, которые воевали против Украины. Они испытывают удовольствие, когда женщину в возрасте заставляют раздеваться. Они трогают, щипают, они смеются, они палками где-то трогают или бьют, — рассказывает Людмила.

Людмила вернулась домой в рамках большого обмена 17 октября 2022-го.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Украина вернула из российского плена 2 526 украинцев и украинок.

Источник: Настоящее время

