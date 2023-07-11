Последние годы внесли немалые коррективы в жизнь украинцев – пандемия коронавируса, а с 24 февраля 2022 года еще и полномасштабное вторжение россиян, перевернули все с ног на голову.

Впрочем, даже в таких ситуациях нам удается находить возможности возвращаться к нормальной жизни. Одной из его составляющих является обучение.

Как учиться в условиях войны

Все мы помним, как шли 1 сентября в школу, начинали изучать там разнообразные предметы, заводили новых друзей и тому подобное.

У современных детей, к сожалению, все усложнилось, ведь теперь необходимо каждый раз бежать в укрытие во время воздушной тревоги. Это касается не только школьников, но и студентов. В таком ритме трудно погрузиться в учебный процесс и не думать о возможных рисках.

Но даже из такой ситуации можно найти выход. Если не получается сконцентрироваться на учебе в школе или университете, можно обратиться к репетитору – наемному преподавателю, который будет отдельно учить вас.

Это очень удобно, поскольку урок может проходить у вас или дома у репетитора, ребенок не будет отвлекаться на одноклассников или одногруппников, поэтому вся концентрация будет направлена на изучение предмета.

И это не единственная причина обратиться к репетитору:

Лень ученика. Многие дети и подростки учатся не лучшим образом из-за собственной лени. Различные игры на компьютере или в телефоне, общение с друзьями – все это гораздо интереснее изучения исторических дат или математических формул. Учась с репетитором, ребенок уделяет внимание только образованию, после чего может спокойно отдыхать.

Отсутствие самоорганизованности. Некоторым бывает сложно учиться самостоятельно-многое отвлекает. Репетитор побуждает учиться и делает процесс увлекательным, что очень мотивирует ученика.

Удобная коммуникация. Иногда у ученика могут быть непростые отношения с учителем в школе – различные конфликтные ситуации, большое количество учеников и не только. Из-за этого бывает трудно уточнить какие-то моменты на тему урока. С репетитором общаться проще, тем более он исправит, если заметит пробелы в знаниях.

Что и как можно изучать с репетитором

Для многих из нас репетиторы – это учителя, с которыми ты можешь более качественно подготовиться к экзаменам. Однако к репетиторам обращаются не только те, кто хочет поступать в вуз.

Так, наибольшую популярность имеют преподаватели украинского языка, математики, истории Украины или английского языка. Но вы легко можете найти репетитора по:

Химии.

Биологии.

Географии.

Физики.

Иностранных языков (немецкого, французского, польского, испанского и т. д.).

Последний пункт очень актуален для украинцев сейчас, ведь многих разбросало по всему миру. Соответственно, знание местного языка поможет комфортнее чувствовать себя в чужой стране.

Немало земляков выехало в такие страны как Канада, США, Германия, Испания, Франция, но больше всего украинцев у себя приняла соседняя Польша.

Польский язык: учить самостоятельно, на курсах или с репетитором

Как и с любым предметом, у учащихся встает вопрос — как его лучше изучать. Самостоятельное обучение — это, конечно, хорошо, но подходит не всем.

Если с точными науками можно учить материал из интернета или из пособий, то с иностранными языками так не получится. Главной проблемой станет разговорная часть, поскольку в начале будет сложно правильно произносить новые слова. Поэтому лучший выбор — курсы или обучение с репетитором.

Если вы хотите записаться на курсы, советуем определиться, какой формат вам подойдет — онлайн или офлайн. Можно найти бесплатные курсы, однако такой вариант не всегда есть в наличии.

У платных курсов есть свои нюансы — можно легко наткнутся на мошенников, которые будут якобы обучать, хотя прогресса вы иметь не будете. Поэтому обязательно обращайте внимание на наличие лицензии МОН Украины или сертификатов государственного образца.

В случае с репетитором обратите внимание на отзывы – на многих сервисах по поиску преподавателей есть такая опция. Также стоит понять, подходит ли вам методы обучения репетитора, ведь иногда бывает дискомфортная манера подачи материала.

Даже когда нет возможности заниматься вживую – переходите на онлайн-режим, который доступен сегодня почти каждому. Все что нужно — стабильный интернет и безопасное место, в котором можно проводить урок.

Стоимость занятий обычно индивидуальна. Кстати, это также дополнительная мотивация – если за урок заплачены деньги, то и прогуливать его не захочется. Если же вас все устраивает – продолжайте приобретать знания и становиться лучшей версией себя.

