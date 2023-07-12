Россия должна немедленно вывести войска и технику из Украины, только тогда можно достичь мира – НАТО

Россия должна немедленно прекратить агрессивную войну и полностью, безоговорочно вывести все свои силы и технику с территории Украины.

Об этом говорится в тексте совместного коммюнике стран-членов НАТО по Украине.

— Россия должна немедленно прекратить эту незаконную агрессивную войну, прекратить применение силы против Украины, полностью и безоговорочно вывести все свои силы и технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, простирающихся до ее территориальных вод, — говорится в тексте.

НАТО призывает все страны не оказывать никакого содействия российской агрессии и осуждает всех, кто активно способствует российской войне.

— Поддержка Беларуси сыграла важную роль, поскольку она продолжает предоставлять свою территорию и инфраструктуру, чтобы российские силы могли атаковать Украину и поддерживать российскую агрессию. В частности, Беларусь, а также Иран, должны прекратить свое пособничество России и вернуться к соблюдению международного права, — отметили в коммюнике.

Страны-члены военного блока приветствуют решительную поддержку Генеральной ассамблеей ООН усилий, направленных на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине.

Также они поддерживают стремление президента Украины Владимира Зеленского изложить принципы такого мира в его “формуле мира”.

— Мы привержены достижению справедливого и прочного мира, поддерживающего принципы Устава ООН, в частности суверенитет, территориальную целостность и независимость. Подчеркиваем, что это невозможно осуществить без полного и безоговорочного ухода России, — говорится в коммюнике.

Члены НАТО отмечают, что призывали Россию к конструктивному участию в переговорах с Украиной, однако РФ не продемонстрировала открытости к справедливому и прочному миру.

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