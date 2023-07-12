Россия должна немедленно вывести войска и технику из Украины, только тогда можно достичь мира – НАТО
Россия должна немедленно прекратить агрессивную войну и полностью, безоговорочно вывести все свои силы и технику с территории Украины.
Об этом говорится в тексте совместного коммюнике стран-членов НАТО по Украине.
— Россия должна немедленно прекратить эту незаконную агрессивную войну, прекратить применение силы против Украины, полностью и безоговорочно вывести все свои силы и технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, простирающихся до ее территориальных вод, — говорится в тексте.
НАТО призывает все страны не оказывать никакого содействия российской агрессии и осуждает всех, кто активно способствует российской войне.
— Поддержка Беларуси сыграла важную роль, поскольку она продолжает предоставлять свою территорию и инфраструктуру, чтобы российские силы могли атаковать Украину и поддерживать российскую агрессию. В частности, Беларусь, а также Иран, должны прекратить свое пособничество России и вернуться к соблюдению международного права, — отметили в коммюнике.
Страны-члены военного блока приветствуют решительную поддержку Генеральной ассамблеей ООН усилий, направленных на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине.
Также они поддерживают стремление президента Украины Владимира Зеленского изложить принципы такого мира в его “формуле мира”.
— Мы привержены достижению справедливого и прочного мира, поддерживающего принципы Устава ООН, в частности суверенитет, территориальную целостность и независимость. Подчеркиваем, что это невозможно осуществить без полного и безоговорочного ухода России, — говорится в коммюнике.
Члены НАТО отмечают, что призывали Россию к конструктивному участию в переговорах с Украиной, однако РФ не продемонстрировала открытости к справедливому и прочному миру.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк