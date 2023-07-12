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Марта Бондаренко, редактор ленты

Семь складов и 14 единиц техники: новые потери врага на Таврическом направлении

Семь складов и 14 единиц техники: новые потери врага на Таврическом направлении

За прошедшие сутки Силы обороны на Юге уничтожили не менее 14 единиц военной техники российского врага.

Об этом говорится в сводке Сил обороны Таврического направления.

Артиллерийские подразделения ВСУ Таврического направления в течение суток выполнили 1 418 огневых задач. Нанесли оккупантам немалые потери в живой силе — почти две роты убитыми и ранеными.

Также наши военные уничтожили много вражеской техники: шесть ББМ, МТЛБ, гаубица Мста-С, гаубица Мста, пушка Гиацинт-Б и автомобильная техника.

Также уничтожено семь складов боеприпасов врага.

Россияне не оставляют попыток бить по позициям наших войск — за прошедшие сутки враг атаковал 27 раз, совершил 668 обстрелов.

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Накануне, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за неделю нашим Силам обороны на Юге удалось освободить 10,2 км². Всего освобожденная площадь составляет 168,6 км².

Фото: скриншот

Война в Украине
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