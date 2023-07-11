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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Если не служил в армии: могут ли мужчин мобилизовать до 25 лет

Если не служил в армии: могут ли мужчин мобилизовать до 25 лет
Фото: Генштаб ВСУ

30 мая 2023 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу и в целом проект №9281.

Этот законопроект предусматривает уменьшение предельного возраста пребывания мужчин на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. То есть возраст призыва в армию в Украине снизился до 25 лет. Сейчас закон направлен на подпись президенту Украины.

Могут ли мобилизовать мужчину до 25 лет, если он не служил в армии — Факты ICTV спросили у юриста и адвоката Ростислава Кравца.

Если не служил в армии: могут ли мобилизовать до 25 лет

По словам адвоката, украинцев до 25 лет, которые не служили в армии и имеют статус призывника, могут мобилизовать только с их согласия.

— То есть мобилизовывать мужчин до 25 лет, которые не проходили службу, запрещено. Сделать это можно только с их согласия, — добавляет Кравец.

Однако, если мужчина имеет статус военнообязанного, то мобилизовать его до 25 лет вполне имеют право.

Дело в том, что понятия призывник и военнообязанный часто путают, считая их одним и тем же. Однако это не совсем так.

Призывники — лица, приписанные к призывным участкам. Они подлежат призыву на срочную службу или еще не проходили ее. А военнообязанные — это лица, находящиеся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

— Для этих двух категорий даже существуют разные военные учеты. То есть отдельный учет для призывников и отдельный для военнообязанных. Учет ведется на основании паспорта гражданина Украины и удостоверения о приписке к призывному участку (для призывников) или военный билет или временное удостоверение военнообязанного (для военнообязанных), — говорит Кравец.

Соответственно, если мужчина до 25 лет не служил армии, никто мобилизовать его на военную службу не сможет.

А вот мужчин в возрасте от 25 до 60 лет могут мобилизовать даже без опыта прохождения воинской службы.

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Армия, Война в Украине, мобілізація
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