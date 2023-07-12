ВСУ могут заставить россиян выйти из Бахмута под огнем артиллерии

ВСУ могут заставить россиян вывести свои войска из Бахмута Донецкой области с помощью артиллерийских ударов.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, отвечая на вопрос, возможен ли сценарий, при котором оккупанты сбегут из Бахмута.

— Он вполне вероятен. Сейчас делается очень много боевой работы, чтобы он стал еще более вероятным, — сказал спикер в эфире телемарафона Єдині новини.

По словам Череватого, нужно учитывать, что украинские военные делают героическую боевую работу в условиях паритета в личном составе и технике с врагом.

— Только наша обученность, мотивированность и невероятная смекалка позволяют постоянно двигаться вперед в умеренном темпе, но с большим сохранением личного состава, что для нас наиболее ценно, — добавил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 503-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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