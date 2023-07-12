Это о справедливости. Зеленский прокомментировал предоставление Украине кассетных боеприпасов

Президент Владимир Зеленский убежден, что предоставление США Украине кассетных боеприпасов — это о справедливости, поскольку войска РФ тоже используют такие снаряды.

Об этом он сказал во время пресс-конференции вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

— Россия постоянно использует кластерные снаряды на нашей территории. Воюет исключительно на нашей земле. Убивает наших людей, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина будет использовать такие снаряды сугубо по военным целям на временно оккупированных территориях.

— Это о справедливости, мы защищаемся, не используя соответствующее оружие по территории других государств, — добавил он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина рассматривает кассетные боеприпасы как следующее изменение правил игры в войне с Россией, поскольку они могут компенсировать дефицит обычных артиллерийских снарядов.

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