Кулеба о саммите в Вильнюсе: НАТО не должен держать членство Украины “в подвешенном состоянии”
Североатлантический союз не должен держать “всю ситуацию и Украину в подвешенном состоянии, когда речь идет о членстве”.
Об этом в интервью Bloomberg сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он признал, что решение саммита в Вильнюсе сделало путь Киева в НАТО короче.
— И они (лидеры Альянса — Ред.) могли бы также сделать это (путь Украины в НАТО — Ред.) быстрее, если бы было четкое указание на то, когда Украина получит приглашение в НАТО, — подчеркнул он.
Кулеба добавил, что Украина продолжит работать с партнерами, чтобы процесс двигался дальше.
— Мы исходим из предположения, что уже имеются все условия для предоставления приглашения здесь, в Вильнюсе, тогда как само членство наступит тогда, когда позволят условия, — сказал министр.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк