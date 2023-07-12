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Кулеба о саммите в Вильнюсе: НАТО не должен держать членство Украины “в подвешенном состоянии”

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Североатлантический союз не должен держать “всю ситуацию и Украину в подвешенном состоянии, когда речь идет о членстве”.

Об этом в интервью Bloomberg сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он признал, что решение саммита в Вильнюсе сделало путь Киева в НАТО короче.

— И они (лидеры Альянса — Ред.) могли бы также сделать это (путь Украины в НАТО — Ред.) быстрее, если бы было четкое указание на то, когда Украина получит приглашение в НАТО, — подчеркнул он.

Кулеба добавил, что Украина продолжит работать с партнерами, чтобы процесс двигался дальше.

— Мы исходим из предположения, что уже имеются все условия для предоставления приглашения здесь, в Вильнюсе, тогда как само членство наступит тогда, когда позволят условия, — сказал министр.

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