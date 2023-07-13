На Бахмутском направлении есть продвижение, ВСУ закрепляются на новых рубежах — Маляр
Силы обороны Украины продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Вблизи Бахмута есть продвижение, воины закрепляются на новых рубежах. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
— На Востоке Силы обороны Украины сдерживали сегодня наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Успешно. Враг не продвинулся. Продолжаются тяжелые бои. На Бахмутском направлении на южном фланге вокруг Бахмута мы сегодня наступали. Есть продвижение, — говорится в сообщении.
На Юге украинские защитники продолжали наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Маляр отметила, что ВСУ выполняют немало задач, направленных на ослабление врага и отработку обстановки к дальнейшим действиям.
— За последние недели наши защитники на Юге существенно подорвали наступательные и оборонительные способности врага. Так, из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами, количество вражеских обстрелов сейчас снизилось, — добавила заместитель министра обороны.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк