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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

На Бахмутском направлении есть продвижение, ВСУ закрепляются на новых рубежах — Маляр

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Вблизи Бахмута есть продвижение, воины закрепляются на новых рубежах. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— На Востоке Силы обороны Украины сдерживали сегодня наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Успешно. Враг не продвинулся. Продолжаются тяжелые бои. На Бахмутском направлении на южном фланге вокруг Бахмута мы сегодня наступали. Есть продвижение, — говорится в сообщении.

На Юге украинские защитники продолжали наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Маляр отметила, что ВСУ выполняют немало задач, направленных на ослабление врага и отработку обстановки к дальнейшим действиям.

— За последние недели наши защитники на Юге существенно подорвали наступательные и оборонительные способности врага. Так, из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами, количество вражеских обстрелов сейчас снизилось, — добавила заместитель министра обороны.

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Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ, Російська агресія
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