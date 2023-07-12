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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Оккупанты в Крыму строят фортификационные сооружения, чтобы отмыть выделенные на это средства — ОК Юг

Оборонні укріплення в Криму

Во временно оккупированном Крыму россияне создают фортификационные сооружения, чтобы отмыть выделенные на это средства.

Об этом в эфире FreeДом сказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

– Выделение средств на оборону — достаточно большая статья бюджета. И коллаборационисты, которые уже, в принципе, отправили свои семьи с этих территорий, а сейчас пакуют документацию и вывозят свидетельства своих преступлений, четко понимают, что сейчас необходимо нажиться на всем, на чем можно. Поэтому эта игра в оборону в Крыму, иначе это назвать нельзя, достаточно символична. Нужно что-то делать, а поможет или нет — такое дело, – заметила она.

По словам спикера, строительство захватчиками фортификационных сооружений похоже на хорошую мину при плохой игре, когда нужно убеждать население, что власть что-то делает.

Напомним, бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес в эфире национального информационного телемарафона Единые новости заявил, что Украина может освободить Крым до конца лета, если США предоставят то, что нужно. В частности, баллистические ракеты ATACMS и многофункциональные истребители F-16.

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Война в Украине, Крым, Російська агресія
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