Таврическое направление: россияне потеряли более двух рот и 22 единицы техники
На Таврическом направлении продолжаются бои. Силы обороны продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.
Всего за прошедшие сутки враг 19 раз атаковал позиции украинских защитников и совершил 585 обстрелов.
Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврийского направления в течение суток выполнили 1397 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.
Кроме того, Силы обороны уничтожили 22 единицы военной техники противника, в частности:
- 6 ББМ;
- 2 гаубицы 2А65 Мста-Б;
- 2 БМ-21 Град;
- пушку 2А36 Гиацинт-Б;
- БпЛА Орлан-10;
- БпЛА Supercam;
- зенитный ракетный комплекс Бук;
- переносную РЛС Кредо-М;
- РЭБ Борисоглебск;
- автомобильную технику.
Также было уничтожено три склада боеприпасов врага.
Ранее спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что на Бердянском направлении есть частичный успех, инициатива на стороне ВСУ.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк