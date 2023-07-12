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Таврическое направление: россияне потеряли более двух рот и 22 единицы техники

ЗСУ військові
Фото: Генштаб ВСУ

На Таврическом направлении продолжаются бои. Силы обороны продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

Всего за прошедшие сутки враг 19 раз атаковал позиции украинских защитников и совершил 585 обстрелов.

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврийского направления в течение суток выполнили 1397 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.

Кроме того, Силы обороны уничтожили 22 единицы военной техники противника, в частности:

  • 6 ББМ;
  • 2 гаубицы 2А65 Мста-Б;
  • 2 БМ-21 Град;
  • пушку 2А36 Гиацинт-Б;
  • БпЛА Орлан-10;
  • БпЛА Supercam;
  • зенитный ракетный комплекс Бук;
  • переносную РЛС Кредо-М;
  • РЭБ Борисоглебск;
  • автомобильную технику.

Также было уничтожено три склада боеприпасов врага.

Ранее спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что на Бердянском направлении есть частичный успех, инициатива на стороне ВСУ.

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Война в Украине, ВСУ
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