Украина вернула тела 19 погибших в плену РФ
В среду, 12 июля, Украина вернула 19 тел людей, погибших в российском плену.
Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.
— 19 тел я привез, они погибли в плену. Еще 4 привезу в ближайшие дни. Это те, которые были в плену и там погибли. Это о том, что мы знаем, нам эти тела возвращают. Но есть такое, что нам тела могут и не вернуть, — сказал Котенко.
7 июля омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что сейчас в российском плену находится более 25 тыс. гражданских украинцев.
Всего Украине удалось вернуть 2 576 граждан, из которых 144 — гражданские заложники.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк