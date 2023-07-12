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Валентина Чорна, редактор ленты

Украина вернула тела 19 погибших в плену РФ

Украина вернула тела 19 погибших в плену РФ
Фото: Depositphotos

В среду, 12 июля, Украина вернула 19 тел людей, погибших в российском плену.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

— 19 тел я привез, они погибли в плену. Еще 4 привезу в ближайшие дни. Это те, которые были в плену и там погибли. Это о том, что мы знаем, нам эти тела возвращают. Но есть такое, что нам тела могут и не вернуть, — сказал Котенко.

7 июля омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что сейчас в российском плену находится более 25 тыс. гражданских украинцев.

Всего Украине удалось вернуть 2 576 граждан, из которых 144 — гражданские заложники.

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Источник: Укринформ
Война в Украине, полон, Російська агресія
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