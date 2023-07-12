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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Поступление в колледж после 9-го класса: какие документы понадобятся

Документи
Фото: Unsplash

В конце июня 2023 года стартовала регистрация электронных кабинетов для поступающих в колледжи на основе окончания 9 классов.

Уже второй год подряд эти выпускники могут подать заявления на поступление в учреждение профессионального предвысшего образования в электронной форме.

Факты ICTV узнавали, какие документы нужны для поступления в колледж после 9-го класса в 2023 году.

Поступление в колледж после 9-го класса: список необходимых документов 2023

Заявление в электронной форме поступающий подает путем заполнения электронной формы в режиме онлайн, которую будет рассматривать приемная комиссия учебного заведения.

При регистрации поступающий должен указать следующие данные и иметь соответствующие документы:

  • адрес электронной почты, к которому он имеет доступ (он будет логином для входа в личный электронный кабинет абитуриента);
  • пароль для входа в личный электронный кабинет;
  • серию и номер документа о ранее полученном образовании — после 9-го класса это свидетельство о получении базового среднего образования;
  • тип и номер (серия и номер) документа, удостоверяющего личность (паспорт);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
  • реквизиты документов, удостоверяющих основания для специальных условий участия во вступительной кампании, информация о которых доступна в государственных реестрах.

Также поступающему нужно иметь:

  • заявление на поступление;
  • мотивационное письмо, которое подается в электронном виде (электронном виде или бумажной форме для лиц, подающих заявление в бумажной форме), приложения к мотивационному письму принимаются на определенную приемной комиссией учебного заведения электронную почту.

Обратите внимание, что для оказания помощи поступающим при подаче заявлений в электронной форме учебные заведения создают консультационные центры в приемных комиссиях.

Абитуриенты могут обратиться в консультационный центр любого учебного заведения с целью создания электронного кабинета, внесения заявлений в электронной форме, загрузки приложения к документу о базовом среднем образовании и тому подобное.

В общем, для поступления в колледж после 9-го класса абитуриенту понадобится:

  • Документ, удостоверяющий личность.
  • Справка о регистрации места жительства лица – для абитуриентов, имеющих ID-паспорт.
  • Регистрационный номер карты налогоплательщика (идентификационный код).
  • Документ о базовом среднем образовании.
  • Заявление.
  • Мотивационное письмо.
  • Цветные фотокарточки 3х4см.
  • Документы, которые предоставляют право на поступление по специальным условиям (при наличии).

К заявлению поступающий добавляет копии вышеуказанных документов. Копии документов без предъявления оригиналов не принимаются!

Обратите внимание, что каждое учебное заведение может иметь свои требования к необходимым документам для поступления, поэтому внимательно следите за информацией на официальных сайтах учебных заведений!

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