Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Ударили по объекту инфраструктуры: россияне ночью запустили по Николаеву баллистические ракеты
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
С сентября Ощадбанк не будет выплачивать пенсии и соцпомощь на карты некоторым украинцам — причина
Направлялся домой с лечения: украинского военного с протезом сняли с рейса в Варшаву
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Зеленский обсудил с Мишелем открытие переговоров о членстве Украины в ЕС

Зеленский обсудил с Мишелем открытие переговоров о членстве Украины в ЕС
Фото: Офис президента

В конце текущего года могут быть открыты переговоры относительно членства Украины в Европейском Союзе.

Об этом в среду, 12 июля, в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Хороший разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Главное, что обсуждали, — нашу возможность открыть уже в конце этого года переговоры относительно членства в Евросоюзе, — написал он.

Также Владимир Зеленский поблагодарил Шарля Мишеля за поддержку.

В конце сообщения он добавил хештег #UkraineNATO33, намекая на членство Украины, как 33 государства НАТО.

Ранее президент Зеленский сообщал, что в рамках саммита Группы семи Украина получила пакет гарантий безопасности, “который будет расширен в будущем”, что глава государства назвал “значительной победой” для Украины. В обмен на пакет гарантий безопасности Украина должна будет провести ряд реформ.

Напомним, в Вильнюсе подходит к концу двухдневный саммит лидеров государств-членов НАТО. По итогам первого дня в странах-участниках Альянса решили упростить путь Украины в военно-политический блок, отменив План действий для членства (ПДЧ). Впрочем, в официальном Киеве ожидали, что лидеры союзнических стран будут более четкие в формулировках и предоставят непосредственное приглашение в НАТО для Украины.

Читайте также
Украина может получить “большие подарки” от ЕС до конца года — президент Сербии
Александар Вучич

ЕС, Война в Украине, Владимир Зеленский, НАТО, Шарль Мішель
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
По итогам саммита были убраны все двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО — Зеленский
Столтенберг та Зеленський
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Завершение саммита НАТО и военная помощь Украине: 505-й день войны
Зеленский обсудил с Мишелем открытие переговоров о членстве Украины в ЕС
Украине больше нужны артиллерийские снаряды, а не ракеты ATACMS — Байден
Джо Байден
Плохие новости для Путина: что пишут иностранные СМИ о результатах саммита НАТО в Вильнюсе
саміт НАТО
Видео
Главное препятствие к вступлению в ЕС: что не так с е-декларациями чиновников

В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (12.07.2023)
Зеленский обсудил с Мишелем открытие переговоров о членстве Украины в ЕС
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (12.07.2023)
Зеленский обсудил с Мишелем открытие переговоров о членстве Украины в ЕС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (12.07.2023)
Зеленский обсудил с Мишелем открытие переговоров о членстве Украины в ЕС
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (12.07.2023)
Зеленский обсудил с Мишелем открытие переговоров о членстве Украины в ЕС
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь