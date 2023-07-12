Зеленский обсудил с Мишелем открытие переговоров о членстве Украины в ЕС

В конце текущего года могут быть открыты переговоры относительно членства Украины в Европейском Союзе.

Об этом в среду, 12 июля, в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Хороший разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Главное, что обсуждали, — нашу возможность открыть уже в конце этого года переговоры относительно членства в Евросоюзе, — написал он.

Также Владимир Зеленский поблагодарил Шарля Мишеля за поддержку.

В конце сообщения он добавил хештег #UkraineNATO33, намекая на членство Украины, как 33 государства НАТО.

Ранее президент Зеленский сообщал, что в рамках саммита Группы семи Украина получила пакет гарантий безопасности, “который будет расширен в будущем”, что глава государства назвал “значительной победой” для Украины. В обмен на пакет гарантий безопасности Украина должна будет провести ряд реформ.

Напомним, в Вильнюсе подходит к концу двухдневный саммит лидеров государств-членов НАТО. По итогам первого дня в странах-участниках Альянса решили упростить путь Украины в военно-политический блок, отменив План действий для членства (ПДЧ). Впрочем, в официальном Киеве ожидали, что лидеры союзнических стран будут более четкие в формулировках и предоставят непосредственное приглашение в НАТО для Украины.

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