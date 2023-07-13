Минус 200 россиян: ВСУ удачно попали по вражеским позициям в Токмаке

Силы обороны Украины удачно отработали по позициям российских оккупантов в Токмаке Запорожской области.

Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, ВСУ попали в Кузнечно-штамповочный завод, где дислоцировались оккупанты.

В результате этого были ликвидированы около 200 российских захватчиков вместе с “комендантом” города.

Теперь, говорит Федоров, российские ФСБшники в панике вывозят свои семьи из города.

— Рашисты, по прогнозу жара будет только усиливаться. Отправляйтесь на свои болота — там безопаснее, — добавил мэр.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 505-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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