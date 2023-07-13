Столкновение поезда и машины в Черниговской области: количество погибших возросло до четырех

12 июля в Черниговской области поезд столкнулся с автомобилем. В результате инцидента погибли четыре человека, среди них двое детей.

Обновлено 0б 11:45 Количество погибших в результате аварии возросло до четырех, еще один ребенок — трехлетняя девочка — умер в больнице.

Об этом сообщил в эфире телемарафона глава УЗ Евгений Лященко.

— Автомобиль стоял перед рельсами, но начал двигаться, когда поезд уже подъезжал к переезду. Бригада поезда не успела среагировать, — отметил он.

Ранее в пресс-службе Укрзализныци сообщали о трех погибших и одном пострадавшем ребенке.

— Водитель автомобиля пренебрег правилами дорожного движения и несмотря на запрещающие световые и звуковые сигналы продолжил движение через железнодорожный переезд. В результате произошло столкновение с пригородным поездом, следовавшим по маршруту Чернигов — Нежин, — говорится в сообщении.

Указано, что авария произошла на перегоне Муравьевка — Б. Олейника.

По предварительной информации, в результате инцидента смертельно травмированы мужчина, женщина и ребенок, которые были в автомобиле. Еще одного ребенка, который тоже был в машине, забрала “скорая”.

В Укрзализныце добавили, что световая и звуковая сигнализация на переезде работали исправно.

На месте работает полиция, возможны задержки поездов этого направления.

9 июля в Польше автобус с украинцами врезался в припаркованный на обочине грузовик, в результате погиб человек.

Фото: Укрзализныця

Источник: телемарафон

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